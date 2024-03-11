Руководство «Спартака» выбрало четырех кандидатов на пост тренера команды

Руководство «Спартака» в понедельник провело совещание по вопросу о тренере. Топ-менеджеры решили, что Абаскаль продолжит готовить команду к следующей игре с «Оренбургом». Но также они обсудили список потенциальных сменщиков

Томаш Амарал (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

Футбольный «Спартак» определился со списком тренеров, которые могут возглавить клуб в случае ухода или увольнения Гильермо Абаскаля. Об этом «РБК Спорт» сообщили два не связанных между собой источника, близких к руководству клуба.

По их словам, в понедельник состоялось рабочее совещание, на котором, в частности, были гендиректор клуба Олег Малышев, член совета директоров, топ-менеджер ЛУКОЙЛа Павел Жданов и спортивный директор Томаш Амарал. На встрече они назвали неудовлетворительной игру команды в воскресенье против воронежского «Факела» (0:2), отметили нестабильность результатов команды в целом и заявили о необходимости перемен.

Также они обсудили возможных претендентов на пост тренера команды. Один из них — экс-тренер сборной Станислав Черчесов, который ранее уже работал со «Спартаком». Но его шансы собеседники оценивают как минимальные. Среди обсуждавшихся кандидатур также были трое иностранных специалистов. Их имена собеседники «РБК Спорт» назвать отказались, уточнив лишь, что двоих предложил Амарал и что один из них — португалец.

Кандидатуры тренера «Краснодара» Владимира Ивича и наставника «Ростова» Валерия Карпина, о которых пишут в СМИ, не обсуждали, отметили источники.

Решение по отставке Абаскаля принято не было, он как минимум до матча с «Оренбургом» продолжит работу с командой. Также руководство клуба решило, что назначение нового тренера будет происходить коллегиально с советом директоров, чтобы решение не зацикливалось на одном человеке, рассказали источники.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Спартак».

В воскресенье «Спартак» на своем поле проиграл воронежскому «Факелу» со счетом 0:2. Это поражение откатило команду на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ и вновь породило разговоры о возможной отставке Абаскаля. В течение понедельника СМИ написали, что «Спартак» могут возглавить Черчесов, Ивич, Карпин, Игорь Осинькин, Руи Виттория, Массимо Каррера и другие. Но информация ни об одном из тренеров пока не подтвердилась.

В январе генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в интервью «РБК Спорт» заявил, что болельщики, клуб и совет директоров недовольны выступлением команды в этом сезоне под руководством Абаскаля. Он уточнил, что перед тренером поставлена задача исправить ситуацию. «Он должен улучшить наше место в турнирной таблице в оставшейся части сезона», — сказал Малышев.