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Джокович раскритиковал свою игру после вылета от 123-й ракетки мира

Джокович о поражении от Нарди: я был неприятно удивлен уровнем своей игры
Первая ракетка мира заявил, что показал очень плохой уровень игры в матче против 20-летнего итальянца Луки Нарди. Сербский теннисист уступил сопернику, не входящему в топ-50, впервые с 2018 года
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Первая ракетка мира Новак Джокович после поражения от итальянца Луки Нарди в третьем круге турнира ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе заявил, что был неприятно удивлен уровнем своей игры. Его цитирует сайт турнира.

Джокович уступил 20-летнему итальянцу, который занимает 123-е место в рейтинге ATP, со счетом 4:6, 6:3, 3:6. Серб уступил не входящему в топ-50 теннисисту впервые с 2018 года.

«Поздравляю Нарди с тем, что в третьем сете он показал великолепный теннис. Он попал в основную сетку как лаки-лузер, так что ему действительно нечего было терять, он играл великолепно и заслужил победу», — сказал Джокович.

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Спорт
Новак Джокович

«Меня больше удивил собственный уровень игры. Он был очень, очень плохим. Вот и все, эти две вещи сошлись воедино. У него отличный день, а у меня действительно плохой. Результат для меня отрицательный», — добавил серб.

36-летний Джокович является первой ракеткой мира. На счету серба 98 побед на турнирах под эгидой ATP, в том числе 24 победы на турнирах «Большого шлема» — рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Джокович побеждал на турнире в Индиан-Уэллсе пять раз.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Новак Джокович
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