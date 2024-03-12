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Джокович сенсационно проиграл 123-й ракетке мира на «Мастерсе»

Джокович сенсационно проиграл 123-й ракетке мира Нарди на «Мастерсе»
Сербский теннисист Новак Джокович впервые с февраля 2022-го года уступил теннисисту, который не входит в топ-100 мирового рейтинга
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Reuters)

Первая ракетка мира Новак Джокович не смог пробиться в четвертый круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе с призовым фондом $9,4 млн.

В третьем круге Джокович, выступавший под первым номером посева, уступил итальянцу Луке Нарди, который попал в основную сетку соревнований как лаки-лузер, со счетом 4:6, 6:3, 3:6. Серб впервые проиграл спортсмену с таким статусом.

Нарди впервые победил соперника из топ-10. В следующем круге итальянский теннисист, попавший на турнир после отказа Томаса Мартина Этчеверри, встретится с американцем Томми Полом.

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Новак Джокович

Джокович впервые с февраля 2022-го года проиграл теннисисту, который не входит в топ-100. Кроме того, Нарди стал самым низкорейтинговым соперником, который когда-либо обыгрывал Джоковича на турнирах «Мастерса».

36-летний Джокович является первой ракеткой мира. На счету серба 98 побед на турнирах под эгидой ATP, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема — рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Джокович побеждал на турнире в Индиан-Уэллсе пять раз.

20-летний Нарди 20 располагается на 123-м место в рейтинге ATP. Он не побеждал на турнирах под эгидой организации. Итальянец ранее не выступал в основной сетке турниров Большого шлема.

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Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Призовой фонд соревнования составляет $9,4 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP.

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Теги
теннис ATP Новак Джокович
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