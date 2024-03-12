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Раскритикованная Вяльбе олимпийская чемпионка пропустит чемпионат России

Юлия Ступак пропустит чемпионат России по лыжным гонкам из-за болезни
Юлия Ступак, которую Вяльбе ранее призывала решить «небольшие проблемы с головой» из-за слабых результатов, сообщила, что пропустит чемпионат страны из-за болезни
Юлия Ступак
Юлия Ступак (Фото: Kalle Parkkinen / Newspix24 / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Юлия Ступак пропустит предстоящий чемпионат России по лыжным гонкам. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России)

«Вынуждена сообщить, что заболела и уехала из «Малиновки». Таким образом, я пропускаю чемпионат России. Расстроена ли я? Очень! Что я буду делать? Восстанавливаться», — написала Ступак в сторис.

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Чемпионат страны пройдет с 16 по 24 марта в Архангельской области.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ранее говорила, что 29-летняя Ступак уже два года психологически не может справиться с тем, что должна выступать только внутри страны. После неудачных выступлений Ступак на Спартакиаде сильнейших Вяльбе сказала, что у лыжницы есть «небольшие проблемы с головой», без исправления которых нельзя продолжать карьеру. Ступак позднее назвала своим «бонусом» эти проблемы и заявила, что ни у кого не получится рассорить ее с Вяльбе.

После Игр в Пекине лыжница не показывает высоких результатов.

На счету Ступак золото (эстафета) и три бронзы (эстафета, личный и командный спринт) на Олимпийских играх 2018 и 2022 годов, два серебра и бронза на чемпионатах мира.

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Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Юлия Ступак
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