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Олимпийская чемпионка заявила, что ее не удастся рассорить с Вяльбе

Лыжница Ступак: Вяльбе сказала, что нас пытались рассорить, но не получится
Юлия Ступак, которую Вяльбе призывала решить «небольшие проблемы с головой» из-за слабых результатов, заявила, что не обижается на главу Федерации лыжных гонок России
Юлия Ступак
Юлия Ступак (Фото: Daniel Karmann / dpa / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Юлия Ступак заявила журналистам, что ни у кого не получится рассорить ее с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.

«Елена Валерьевна сказала мне, что нас хотели рассорить, но ни у кого не получится. Мы друг друга понимаем», — цитирует Ступак «РИА Новости».

По словам Ступак, она понимает, что Вяльбе не хотела ее обидеть. «Да и я не обижалась, даже мысли такой не было. Все-таки Елена Валерьевна — начальник, надо понимать, что, находясь здесь, мы должны показывать результат. И если его нет, то, конечно, есть вопросы», — добавила лыжница.

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Спорт
Юлия Ступак

Вяльбе ранее говорила, что 29-летняя Ступак уже два года психологически не может справиться с тем, что должна выступать только внутри страны. После неудачный выступлений Ступак на Спартакиаде сильнейших Вяльбе сказала, что у лыжницы есть «небольшие проблемы с головой», без исправления которых нельзя продолжать карьеру. Ступак позднее назвала своим «бонусом» эти проблемы.

После Игр в Пекине лыжница не показывает высоких результатов.

На счету Ступак золото (эстафета) и три бронзы (эстафета, личный и командный спринт) на Олимпийских играх 2018 и 2022 годов, два серебра и бронза на чемпионатах мира.

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Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Елена Вяльбе Юлия Ступак
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