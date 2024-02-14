Олимпийская чемпионка заявила, что ее не удастся рассорить с Вяльбе
Олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Юлия Ступак заявила журналистам, что ни у кого не получится рассорить ее с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.
«Елена Валерьевна сказала мне, что нас хотели рассорить, но ни у кого не получится. Мы друг друга понимаем», — цитирует Ступак «РИА Новости».
По словам Ступак, она понимает, что Вяльбе не хотела ее обидеть. «Да и я не обижалась, даже мысли такой не было. Все-таки Елена Валерьевна — начальник, надо понимать, что, находясь здесь, мы должны показывать результат. И если его нет, то, конечно, есть вопросы», — добавила лыжница.
Вяльбе ранее говорила, что 29-летняя Ступак уже два года психологически не может справиться с тем, что должна выступать только внутри страны. После неудачный выступлений Ступак на Спартакиаде сильнейших Вяльбе сказала, что у лыжницы есть «небольшие проблемы с головой», без исправления которых нельзя продолжать карьеру. Ступак позднее назвала своим «бонусом» эти проблемы.
После Игр в Пекине лыжница не показывает высоких результатов.
На счету Ступак золото (эстафета) и три бронзы (эстафета, личный и командный спринт) на Олимпийских играх 2018 и 2022 годов, два серебра и бронза на чемпионатах мира.
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