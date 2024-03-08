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Овечкин поднялся на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Овечкин поднялся на 15-ю строчку в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Овечкин забил в большинстве во втором периоде в матче против «Питтсбург Пингвинз» и отметился голевой передачей. Он обошел канадца Пола Коффи, получив в общей сложности 1532 за карьеру в чемпионатах НХЛ
Фото: Anthony Nesmith / ZUMA / ТАСС
Фото: Anthony Nesmith / ZUMA / ТАСС

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Клуб Овечкина сыграл матч против «Питтсбург Пингвинз». В нем нападающий забросил шайбу и отметился голевой передачей. Овечкин забил в большинстве во втором периоде. Теперь у него 18 заброшенных шайб в сезоне.

По итогам встречи россиянин довел общее число результативных баллов в своей карьере в чемпионатах НХЛ до 1532 (840 голов и 692 передачи за 1405 игр). По этому показателю он обошел канадского хоккеиста Пола Коффи, который получил 1531 очко за 1409 матчей.

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Рекордсменом НХЛ по количеству набранных очков остается Уэйн Гретцки (2857 очков в 1487 матчах). Среди действующих игроков лиги Овечкин уступает только канадскому хоккеисту, капитану и центральному нападающему «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, который занимает 12-ю строчку в рейтинге с результатом в 1565 очков за 1251 матч. 14-е место принадлежит канадцу Марку Рекки (1533 очка), который выступал за «Питтсбург Пингвинз», «Филадельфия Флайерз», «Монреаль Канадиенс», «Бостон Брюинз» и другие клубы.

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Александр Овечкин НХЛ
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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