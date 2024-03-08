Овечкин поднялся на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Клуб Овечкина сыграл матч против «Питтсбург Пингвинз». В нем нападающий забросил шайбу и отметился голевой передачей. Овечкин забил в большинстве во втором периоде. Теперь у него 18 заброшенных шайб в сезоне.
По итогам встречи россиянин довел общее число результативных баллов в своей карьере в чемпионатах НХЛ до 1532 (840 голов и 692 передачи за 1405 игр). По этому показателю он обошел канадского хоккеиста Пола Коффи, который получил 1531 очко за 1409 матчей.
Рекордсменом НХЛ по количеству набранных очков остается Уэйн Гретцки (2857 очков в 1487 матчах). Среди действующих игроков лиги Овечкин уступает только канадскому хоккеисту, капитану и центральному нападающему «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, который занимает 12-ю строчку в рейтинге с результатом в 1565 очков за 1251 матч. 14-е место принадлежит канадцу Марку Рекки (1533 очка), который выступал за «Питтсбург Пингвинз», «Филадельфия Флайерз», «Монреаль Канадиенс», «Бостон Брюинз» и другие клубы.
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