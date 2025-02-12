Только одна россиянка вышла в 1/4 финала крупного турнира WTA в Дохе
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в 1/4 финала турнира категории WTA 1000 в Дохе.
В третьем круге 30-летняя россиянка обыграла бельгийку Элизе Мертенс, 32-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:2.
Следующей соперницей Александровой станет американка Джессика Пегула, пятый номер рейтинга WTA. Во втором круге россиянка выбила первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии.
Александрова занимает 26-е место в мировом рейтинге (седьмая из россиянок), на счету теннисистки пять титулов на турнирах WTA.
В Дохе она единственной из россиянок дошла до 1/4 финала. Анна Калинская, Полина Кудерметова, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер проиграли в первом круге, Мирра Андреева и Людмила Самсонова — во втором, Дарья Касаткина — в третьем.
Турнир в Дохе завершится 15 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,6 млн. Соревнования категории WTA 1000 уступают в престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.
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