Александрова единственной из россиянок вышла в 1/4 финала турнира WTA в Дохе

Только одна россиянка вышла в 1/4 финала крупного турнира WTA в Дохе

Екатерина Александрова без проблем обыграла бельгийку Элизе Мертенс и теперь за выход в полуфинал поспорит с пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой

Екатерина Александрова (Фото: Mohamed Farag / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в 1/4 финала турнира категории WTA 1000 в Дохе.

В третьем круге 30-летняя россиянка обыграла бельгийку Элизе Мертенс, 32-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:2.

Следующей соперницей Александровой станет американка Джессика Пегула, пятый номер рейтинга WTA. Во втором круге россиянка выбила первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии.

Александрова занимает 26-е место в мировом рейтинге (седьмая из россиянок), на счету теннисистки пять титулов на турнирах WTA.

В Дохе она единственной из россиянок дошла до 1/4 финала. Анна Калинская, Полина Кудерметова, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер проиграли в первом круге, Мирра Андреева и Людмила Самсонова — во втором, Дарья Касаткина — в третьем.

Турнир в Дохе завершится 15 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,6 млн. Соревнования категории WTA 1000 уступают в престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.