 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Только одна россиянка вышла в 1/4 финала крупного турнира WTA в Дохе

Александрова единственной из россиянок вышла в 1/4 финала турнира WTA в Дохе
Екатерина Александрова без проблем обыграла бельгийку Элизе Мертенс и теперь за выход в полуфинал поспорит с пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова (Фото: Mohamed Farag / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в 1/4 финала турнира категории WTA 1000 в Дохе.

В третьем круге 30-летняя россиянка обыграла бельгийку Элизе Мертенс, 32-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:2.

Следующей соперницей Александровой станет американка Джессика Пегула, пятый номер рейтинга WTA. Во втором круге россиянка выбила первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии.

Касаткина проиграла пятой ракетке мира в 1/8 финала турнира в Дохе
Спорт
Дарья Касаткина

Александрова занимает 26-е место в мировом рейтинге (седьмая из россиянок), на счету теннисистки пять титулов на турнирах WTA.

В Дохе она единственной из россиянок дошла до 1/4 финала. Анна Калинская, Полина Кудерметова, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер проиграли в первом круге, Мирра Андреева и Людмила Самсонова — во втором, Дарья Касаткина — в третьем.

Турнир в Дохе завершится 15 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,6 млн. Соревнования категории WTA 1000 уступают в престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Евросоюз задумался об ограничении цен на газ из-за рекордного роста

Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽94 впервые с октября

Politico раскрыла, как европейские страны сменили позицию по Украине

Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта

Винер ушла с поста тренера сборной по художественной гимнастике

В Европе оценили, сколько военных ЕС сможет отправить на Украину

РБК запускает винный салон. Расписание

Трамп назвал освобождение Фогеля частью завершения конфликта на Украине. Видео

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Как выглядели очки, защищавшие людей древности от непогоды

В Сочи водителю выписали штраф за поездку енотов на крыше машины. Видео
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Екатерина Александрова
Материалы по теме
Андреева и Шнайдер разгромили одну из лучших пар в мире на турнире в Дохе
Спорт
Россиянка обыграла первую ракетку мира Соболенко на турнире в Дохе
Спорт
Кошка выбежала на корт во время матча Соболенко на турнире в Дохе. Видео
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,01 (-1,18) Инвестиции, 18:17 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 94,05 (-1,75) Инвестиции, 18:17
Путин и Трамп договорились об организации личной встречиПолитика, 20:11
Трамп заявил, что договорился с Путиным начать переговоры по Украине⁠Политика, 20:10
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 20:07
«Зенит» объявил о переходе защитника из клуба МоуриньюСпорт, 20:07
В Эстонии заявили о готовности предложить США свои редкоземельные металлыПолитика, 20:06
Путин пригласил Трампа в МосквуПолитика, 20:02
Трамп рассказал о длинном телефоном разговоре с Путиным⁠Политика, 19:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд отказал следствию в домашнем аресте основателя iSpringОбщество, 19:55
CNN сообщил о разговоре Путина и Трампа⁠Политика, 19:49
Адвокат Винника сообщил о его скором освобождении из тюрьмы в СШАПолитика, 19:48
Вратарь забросил шайбу в матче Молодежной хоккейной лигиСпорт, 19:42
Британскую контрразведку уличили во лжи в суде об агенте-насильникеПолитика, 19:39
Синоптик и врачи оценили влияние «барометрического удара» на россиянОбщество, 19:31
Аналитики «Сбера» внепланово обновили подборку лучших дивидендных акцийИнвестиции, 19:24