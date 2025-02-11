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Россиянка обыграла первую ракетку мира Соболенко на турнире в Дохе

Россиянка Александрова обыграла первую ракетку мира Соболенко на турнире в Дохе
Екатерина Александрова победила во втором круге белорусскую теннисистку со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5)
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова (Фото: Mohamed Farag / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе.

Во втором круге 30-летняя россиянка обыграла белоруску Арину Соболенко, первую ракетку мира, со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5).

В личных встречах у Александровой и Соболенко счет стал 4:4.

Кошка выбежала на корт во время матча Соболенко на турнире в Дохе. Видео
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Арина Соболенко

Следующей соперницей Александровой станет бельгийка Элизе Мертенс.

Александрова занимает 26-е место в мировом рейтинге (седьмая из россиянок), на счету теннисистки пять титулов на турнирах WTA.

Турнир в Дохе завершится 15 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,6 млн.

Соревнования категории WTA-1000 уступают в престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Арина Соболенко Екатерина Александрова
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