Россиянка обыграла первую ракетку мира Соболенко на турнире в Дохе
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе.
Во втором круге 30-летняя россиянка обыграла белоруску Арину Соболенко, первую ракетку мира, со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5).
В личных встречах у Александровой и Соболенко счет стал 4:4.
Следующей соперницей Александровой станет бельгийка Элизе Мертенс.
Александрова занимает 26-е место в мировом рейтинге (седьмая из россиянок), на счету теннисистки пять титулов на турнирах WTA.
Турнир в Дохе завершится 15 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,6 млн.
Соревнования категории WTA-1000 уступают в престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.
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