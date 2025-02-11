Россиянка Александрова обыграла первую ракетку мира Соболенко на турнире в Дохе

Россиянка обыграла первую ракетку мира Соболенко на турнире в Дохе

Екатерина Александрова победила во втором круге белорусскую теннисистку со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5)

Екатерина Александрова (Фото: Mohamed Farag / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе.

Во втором круге 30-летняя россиянка обыграла белоруску Арину Соболенко, первую ракетку мира, со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5).

В личных встречах у Александровой и Соболенко счет стал 4:4.

Следующей соперницей Александровой станет бельгийка Элизе Мертенс.

Александрова занимает 26-е место в мировом рейтинге (седьмая из россиянок), на счету теннисистки пять титулов на турнирах WTA.

Турнир в Дохе завершится 15 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,6 млн.

Соревнования категории WTA-1000 уступают в престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.