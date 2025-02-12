Касаткина проиграла пятой ракетке мира Пегуле в 1/8 финала турнира WTA в Дохе

Касаткина проиграла пятой ракетке мира в 1/8 финала турнира в Дохе

Российская теннисистка уступила в двух сетах американке Джессике Пегуле

Дарья Касаткина (Фото: Mohamed Farag / Getty Images)

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Дохе.

В третьем круге 27-летняя Касаткина, посеянная на турнире под десятым номером, уступила американке Джессике Пегуле, пятой ракетке мира, со счетом 3:6, 5:7.

Во втором сете россиянка вела 5:3, но проиграла четыре гейма подряд.

Следующей соперницей Пегулы станет победительница пары Екатерина Александрова (Россия) — Элизе Мертенс (Бельгия).

Касаткина занимает 12-е место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету восемь титулов WTA.

Турнир в Дохе завершится 15 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,6 млн. Соревнования категории WTA-1000 уступают в престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.