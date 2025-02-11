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Организаторы гонки в Италии объяснили допуск Большунова на старт

Организаторы гонки в Италии объяснили своей аполитичностью допуск Большунова
В оргкомитете Moonlight Classic заявили, что дистанцируются от любой политической полемики, а спорт должен быть пространством справедливости, уважения и международного взаимопонимания
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Большунов был допущен на лыжную гонку Moonlight Classic в Италии, так как организаторы старта считают, что спорт должен оставаться вне политики. Об этом ТАСС заявили в оргкомитете соревнований.

Большунов выступит в 30-километровой международной гонке в Италии 13 февраля. Это будет его первый международный старт после отстранения российских лыжников. Гонка пройдет в Доломитовых Альпах в Южном Тироле.

«Спорт должен быть пространством справедливости, уважения и международного взаимопонимания, которые в наше время необходимы как никогда. В конечном счете решения о том, может ли спортсмен участвовать в соревнованиях, должны основываться на принципах спорта, справедливости и милосердия», — заявили в оргкомитете Moonlight Classic.

Большунов впервые выступит в международной гонке после отстранения
Спорт
Александр Большунов

Там понимают, что «могут возникнуть опасения по поводу такого деликатного вопроса, как конфликт на Украине», но нужно «осознавать разницу между взглядами спортсменов и политическими взглядами». В оргкомитете добавили, что Moonlight Classic дистанцируется от любой политической полемики.

Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS) с 2022 года.

Moonlight Classic — это ежегодная массовая гонка, в которой участвуют как профессионалы, так и любители. В прошлом году самому возрастному спортсмену, заявленному на дистанцию 30 км у мужчин, было 70 лет.

Эта гонка не входит в календарь FIS, ее организаторы сами принимают решение, кого допускать на старт. Большунов заявлен на гонку под российским флагом.

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Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Александр Большунов Италия
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