Организаторы гонки в Италии объяснили допуск Большунова на старт
Трехкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Большунов был допущен на лыжную гонку Moonlight Classic в Италии, так как организаторы старта считают, что спорт должен оставаться вне политики. Об этом ТАСС заявили в оргкомитете соревнований.
Большунов выступит в 30-километровой международной гонке в Италии 13 февраля. Это будет его первый международный старт после отстранения российских лыжников. Гонка пройдет в Доломитовых Альпах в Южном Тироле.
«Спорт должен быть пространством справедливости, уважения и международного взаимопонимания, которые в наше время необходимы как никогда. В конечном счете решения о том, может ли спортсмен участвовать в соревнованиях, должны основываться на принципах спорта, справедливости и милосердия», — заявили в оргкомитете Moonlight Classic.
Там понимают, что «могут возникнуть опасения по поводу такого деликатного вопроса, как конфликт на Украине», но нужно «осознавать разницу между взглядами спортсменов и политическими взглядами». В оргкомитете добавили, что Moonlight Classic дистанцируется от любой политической полемики.
Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS) с 2022 года.
Moonlight Classic — это ежегодная массовая гонка, в которой участвуют как профессионалы, так и любители. В прошлом году самому возрастному спортсмену, заявленному на дистанцию 30 км у мужчин, было 70 лет.
Эта гонка не входит в календарь FIS, ее организаторы сами принимают решение, кого допускать на старт. Большунов заявлен на гонку под российским флагом.
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