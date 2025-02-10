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Большунов впервые выступит в международной гонке после отстранения

Лыжник Большунов впервые выступит в международной гонке после отстранения
Лидер сборной уехал тренироваться в Италию, где заявился на международную гонку в Доломитах. Тренер заявил, что в гонке выступят сильные спортсмены, а Вяльбе считает, что от такого шанса отказываться не стоит
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выступит в 30-километровой международной гонке в Италии 13 февраля, в старт-листе на сайте соревнований Moonlight Classic у лыжника указано российское гражданство.

Гонка пройдет в Доломитовых Альпах в Южном Тироле.

В конце января стало известно, что Большунов уехал в Италию тренироваться по индивидуальному плану перед чемпионатом России.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил «Чемпионату», что в этой международной гонке будут не только любители, но и возрастная категория, где выступят более сильные спортсмены. «Нельзя говорить, что если речь не о Кубке мира, то все соревнования любительские», — отметил он.

Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS) с 2022 года. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ранее говорила, что спортсменов не допустят в ближайшие годы, а в нейтральном статусе никто выступать не будет.

По поводу гонки в Италии Вяльбе сказала «Спорт-Экспрессу», что если есть такая возможность, то незачем от нее отказываться.

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Александр Большунов

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова также поддержала решение Большунова и заявила, что на лыжника из-за поездки в Италию необоснованно «начали вешать ярлык предателя».

«Саша поехал в Италию не только тренироваться, но и победить на международном соревновании, тем более под российским флагом. Поддерживаю Сашу и очень желаю ему выиграть на этом турнире и показать, что люди, которые изливали на него потоки злости, были не правы», — сказала Журова Vseprosport.

Большунов в этом сезоне из-за проблем со здоровьем выиграл только одну гонку.

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Теги
Анна Сатдинова
лыжи Александр Большунов Елена Вяльбе Светлана Журова
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