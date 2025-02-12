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Кабаева назвала отставку Винер концом эпохи

Олимпийская чемпионка заявила, что Ирина Винер — это символ силы, грации и стремления к совершенству, а ее влияние на художественную гимнастику невозможно переоценить
Алина Кабаева и Ирина Винер, 2010 год
Алина Кабаева и Ирина Винер, 2010 год (Фото: Alexander Chernykh / Russian Look / Global Look Press)

Уход Ирины Винер с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике являет концом целой эпохи в этом виде спорта, заявила олимпийская чемпионка Алина Кабаева, слова которой приводит телеграм-канал академии художественной гимнастики «Небесная грация».

Ранее 12 февраля 76-летняя Винер сообщила, что приняла решение уйти с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике, который занимала с 2001 года.

«Уход Ирины Винер — это не просто конец эры, это утрата целой эпохи в художественной гимнастике. За годы работы она не только воспитала выдающихся чемпионок, но и создала уникальную школу, которая стала образцом для подражания во всем мире», — сказала Кабаева.

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Спорт
Фото:Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Кабаева отметила, что влияние Винер на художественную гимнастику невозможно переоценить. «Ирина Александровна — это символ силы, грации и стремления к совершенству. Она подарила нам незабываемые моменты триумфа и гордости, а ее достижения навсегда останутся в истории», — добавила Кабаева.

По словам олимпийской чемпионки, спортсменки благодарны тренеру за все уроки, которые она дала, и за ту красоту, которую она привнесла в мир художественной гимнастики.

Винер воспитала множество олимпийских чемпионок, под ее руководством на Играх в личном многоборье побеждали Кабаева (2004 год), Евгения Канаева (2008, 2012) и Маргарита Мамун (2016).

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Иван Витченко Иван Витченко
художественная гимнастика Алина Кабаева Ирина Винер
Алина Кабаева фото

Алина Кабаева

спортсменка, медиаменеджер
12 мая 1983 года
Ирина Винер фото

Ирина Винер

тренер по художественной гимнастике
30 июля 1948 года
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