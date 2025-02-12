Кабаева назвала отставку Винер концом эпохи

Олимпийская чемпионка заявила, что Ирина Винер — это символ силы, грации и стремления к совершенству, а ее влияние на художественную гимнастику невозможно переоценить

Алина Кабаева и Ирина Винер, 2010 год (Фото: Alexander Chernykh / Russian Look / Global Look Press)

Уход Ирины Винер с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике являет концом целой эпохи в этом виде спорта, заявила олимпийская чемпионка Алина Кабаева, слова которой приводит телеграм-канал академии художественной гимнастики «Небесная грация».

Ранее 12 февраля 76-летняя Винер сообщила, что приняла решение уйти с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике, который занимала с 2001 года.

«Уход Ирины Винер — это не просто конец эры, это утрата целой эпохи в художественной гимнастике. За годы работы она не только воспитала выдающихся чемпионок, но и создала уникальную школу, которая стала образцом для подражания во всем мире», — сказала Кабаева.

Кабаева отметила, что влияние Винер на художественную гимнастику невозможно переоценить. «Ирина Александровна — это символ силы, грации и стремления к совершенству. Она подарила нам незабываемые моменты триумфа и гордости, а ее достижения навсегда останутся в истории», — добавила Кабаева.

По словам олимпийской чемпионки, спортсменки благодарны тренеру за все уроки, которые она дала, и за ту красоту, которую она привнесла в мир художественной гимнастики.

Винер воспитала множество олимпийских чемпионок, под ее руководством на Играх в личном многоборье побеждали Кабаева (2004 год), Евгения Канаева (2008, 2012) и Маргарита Мамун (2016).