Роднина: Валиева — олимпийская чемпионка только в сердцах своих болельщиков

Роднина заявила, что Валиеву больше нельзя считать олимпийской чемпионкой

Ирина Роднина сочла понятной радость американцев, которые получили золото Олимпиады вместо россиян. По ее мнению, Камилу Валиеву теперь считают чемпионкой только ее фанаты

Камила Валиева (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила Sport24, что Камилу Валиеву уже неправильно называть победительницей Игр в Пекине.

Валиева по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) была лишена всех наград, завоеванных с 25 декабря 2021 года, когда она сдала положительную допинг-пробу. Сборной России вместо золота командного турнира, где выступала Валиева, присудили бронзу, победителями были признаны американцы.

На вопрос о том, можно ли считать Валиеву олимпийской чемпионкой, Роднина ответила: «Если только в сердцах ее болельщиков».

При этом Роднина считает понятной радостную реакцию сборной США на вердикт CAS, потому что никто не откажется от золотой медали. «С их стороны, они борются за чистоту спорта и олимпийского движения, поэтому для них это золото — честь», — отметила депутат Госдумы.

Олимпийский комитет России ранее заявил, что будет обжаловать в CAS решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении медалей командного турнира. С бронзой россиян выразили несогласие и канадцы, которые были четвертыми и рассчитывали на третье место.

Всего из-за допинг-скандала Валиева также потеряла золото чемпионата Европы и три медали чемпионата России.