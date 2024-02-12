Клуб КХЛ не смог оспорить 4 технических поражения за лишнего легионера

Апелляцию «Сибири» на четыре «технаря» за Гордеева не удовлетворили

«Сибирь» потеряла четыре очка из-за заявки Федора Гордеева, который в КХЛ считался легионером, но позднее получил российское спортивное гражданство. В лиге заявили, что заявленное гражданство нельзя изменить до конца сезона

Федор Гордеев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Совместная дисциплинарная палата КХЛ и ФХР отклонила апелляцию новосибирской «Сибири» на четыре технических поражения в матчах, где в заявке команды был российский игрок, считавшийся легионером. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

«Сибири» засчитали поражения в четырех играх на старте чемпионата из-за защитника Федора Гордеева, имеющего российское и американское гражданство. На момент заявки Гордеев не имел права выступать за сборную России и считался легионером, ФХР присвоила ему российское спортивное гражданство позднее.

«Согласно регламенту КХЛ спортивное гражданство игрока на сезон определяется в момент заявки игрока и не изменяется до конца чемпионата текущего сезона», — говорится в сообщении.

Из-за санкций КХЛ «Сибирь» потеряла четыре очка за победы в двух из четырех игр (две другие она проиграла).

«Сибирь» занимает десятое место в Восточной конференции, отставая на четыре очка от зоны плей-офф.