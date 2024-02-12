Клуб КХЛ не смог оспорить 4 технических поражения за лишнего легионера
Совместная дисциплинарная палата КХЛ и ФХР отклонила апелляцию новосибирской «Сибири» на четыре технических поражения в матчах, где в заявке команды был российский игрок, считавшийся легионером. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
«Сибири» засчитали поражения в четырех играх на старте чемпионата из-за защитника Федора Гордеева, имеющего российское и американское гражданство. На момент заявки Гордеев не имел права выступать за сборную России и считался легионером, ФХР присвоила ему российское спортивное гражданство позднее.
«Согласно регламенту КХЛ спортивное гражданство игрока на сезон определяется в момент заявки игрока и не изменяется до конца чемпионата текущего сезона», — говорится в сообщении.
Из-за санкций КХЛ «Сибирь» потеряла четыре очка за победы в двух из четырех игр (две другие она проиграла).
«Сибирь» занимает десятое место в Восточной конференции, отставая на четыре очка от зоны плей-офф.
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