Заседание по апелляции клуба КХЛ «Сибирь» на четыре «технаря» перенесли

Заседание по апелляции клуба КХЛ на четыре «технаря» перенесли

«Сибирь» лишилась четырех очков из-за нарушения лимита на легионеров. В связи с необходимостью уточнения дополнительных обстоятельств заседание совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ продолжится 9 февраля

Игроки «Сибири» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Совместная дисциплинарная палата Федерации хоккея России (ФХР) и КХЛ перенесла заседание по апелляции новосибирской «Сибири» по поводу присуждения четырех технических поражений за нарушение лимита на легионеров. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

«В результате заседания совместная дисциплинарная палата ФХР и КХЛ приняла решение объявить перерыв в связи с необходимостью уточнения дополнительных обстоятельств у сторон. Заседание продолжится 9 февраля», — говорится в сообщении.

КХЛ 17 января наказала «Сибирь» четырьмя техническими поражениями. В матчах против «Авангарда», «Барыса» (две игры) и «Автомобилиста» новосибирским клубом было допущено нарушение регламента КХЛ — не больше трех иностранных игроков в заявке. В этих матчах статус легионера имели следующие игроки: канадцы Энди Андреофф, Тейлор Бек и Тревор Мерфи, а также Федор Гордеев.

Гордеев на момент заявки клуба на сезон не имел права выступать за сборную России. Позже ФХР присвоила защитнику российское спортивное гражданство. Согласно регламенту КХЛ спортивное гражданство игрока на сезон определяется в момент заявки игрока и не изменяется до конца чемпионата текущего сезона.

В матчах с «Авангардом» и «Автомобилистом» «Сибирь» проиграла в основное время, поэтому в данном случае результат матча остается прежним. Таким образом, «Сибирь» лишилась четырех очков.

«Сибирь» сейчас занимает десятое место в Восточной конференции, набрав 57 очков в 60 матчах. Команда на четыре очка отстает от зоны плей-офф.