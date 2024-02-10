Запретили девушек в бикини. Как Тейлор Свифт изменила Супербоул

Супербоул состоится 11 февраля. Тейлор Свифт стала главным действующим лицом главного события года в США. Она увеличила телерейтинги и изменила правила игры. Об этом — в материале «РБК Спорт»

Трэвис Келси и Тейлор Свифт (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Национальная футбольная лига (NFL, ведущая североамериканская лига по американскому футболу) является самым популярным спортивным турниром США. Ведущие телеканалы ставят матчи NFL в прайм-тайм и собирают рекордную аудиторию.

К примеру, первые 14 мест в списке самых рейтинговых тв-шоу в 2023 году занимают матчи NFL, на 15-м месте церемония вручение премии «Оскар». В топ-30 у NFL 28 мест, в топ-50 — 43.

Самым рейтинговым тв-шоу 2023 стал Супербоул (финал NFL), который посмотрели в прямом эфире 114,9 млн зрителей. К примеру, у «Оскара» этот показатель не превышает и 20 млн, у церемонии музыкальной премии «Грэмми» (36-е место) — 13,5 млн.

В нынешнем сезоне интерес к Супербоул еще выше из-за аномального увеличения женской аудитории. А все благодаря Тэйлор Свифт. В нынешнем сезоне самая кассовая певица современности стала частым гостем на матчах «Канзас-Сити Чифс», поскольку за эту команду выступает ее бойфренд Трэвис Келси.

Об их романе стало известно с лета 2023-го. Благодаря певице телерейтинги матчей «Чифс» резко выросли, как и популярность игрока. К тому же Келси на фоне сообщений о романе с Свифт впервые вошел в топ-5 лучших игроков НФЛ, который составлен телеканалом NBC.

У Свифт один из крупнейших фэндомов. Ажиотаж вокруг певицы часто сравнивают с битломанией, а «Cвифтис» (так именуют фанатов певицы) — с сектой из-за высокого уровня активности: они скупают все, что связано с певицей, оказывают давление на окружение и преследуют людей за высказывания о кумире.

К примеру, Келси не раз признавался, что его закидывают сообщениями с требованием соответствовать успешности Свифт. Также фанаты певицы лишили звезду «Барселоны» Алехандро Бальде лидерства в голосовании за награду лучшему молодому футболисту Европы Golden Boy. Бальде признался, что ему не нравится музыка Свифт, после чего фанаты певицы начали массово поддерживать его прямого конкурента за приз Джуда Беллингема из мадридского «Реала».

Свифт не только взрывает рейтинги тв-шоу своим появлением, но оказывает влияние на фондовый рынок. В частности, акции сети кинотеатров AMC Theaters подскочили более чем на 1000% после сообщения о трансляции концертов в своих залах и показа документального фильма о Свифт. Сайт компании пережил наплыв посетителей, сравнимый с Ticketmaster (международный сервис по продаже билетов). Документальный фильм о Свифт также изменил календарь премьер. Многие кинокомпании отложили премьеры своих картин.

Брук Шульц из Associated Press назвала Swifties влиятельной группой избирателей в политике США. Случилось это после того, как фанаты начали массово высказывать недовольство Ticketmaster, который не мог справиться с потоком клиентов в ходе официальной перепродажи билетов на концерт певицы. В итоге Свифтис вынудили руководителей ряда штатов провести расследование, которое выявило спекулянтов, купивших билеты с помощью ботов.

Согласно опросу The Times, более 50% жителей США считаю себя поклонниками Свифт. О влиянии Свифтис говорит о тот факт, что президент Чили Габриэль Борич в своей предвыборной кампании называл себя фанатом певицы. По аналогичному пути пошла и вице-президент Филиппин Лени Робредо, но победить на выборах не удалось.

Как Свифт повлияла на американский футбол

Супербоул состоится в ночь на 11 февраля. Команда бойфренда Свифт встретится с «Сан-Франциско Форти-Найнерс» в Парадайсе, штат Невада.

Посетит ли Свифт главную игру сезона, ведь с 7 по 10 февраля у нее четыре концерта в Токио, а 16-го числа ей придется выступать в Мельбурне? Именно этот вопрос является самым обсуждаемым в контексте Супербола. Даже Halftime show ушел в тень, хотя обычно является главной темой.

Донна Келси и Тейлор Свифт (Фото: USA TODAY Sports через Reuters Con)

Впервые Свифт посетила матч «Канзас-Сити Чифс» 23 сентября. «Канзас-Сити» — далеко не самая популярная команда NFL, несмотря на действующее чемпионство. К тому же результат встречи с «Чикаго Беарс» (41:10) был предрешен задолго до завершения игры. Но это не помешало матчу стать самым рейтинговым тв-шоу недели. Трансляцию игры, которую посетила Свифт, посмотрело 24,3 млн телезрителей.

Более того, продажи футболок Келси в официальном магазине НФЛ увеличились на 400%, как и запросы на покупку билетов на игры «Чифс». А аудиопродкаст Келси взлетел на первое место рейтинга Apple и на четвертым в Spotify.

Фото: USA TODAY Sports через Reuters Con

Легендарный тренер NFL Билл Беличик назвал роман с певицей «лучшим уловом» в карьере Келса. «Ну, я бы сказал, что у Трэвиса Келса было много больших уловов (пойманных мячей) в его карьере. Это будет самый большой», — сказал самый побеждающий тренер в истории плей-офф NFL.

На сообщения о романе звезд даже отреагировал бывший президент США Дональд Трамп. «Я желаю им обоим всего наилучшего. Надеюсь, они наслаждаются своей жизнью. Может быть, делают это вместе, может быть, не вместе — скорее всего, не вместе», — приводит слова Трампа.

Как Свифт повлияла на рекламу в Супербоуле

Рекламные видеоролики являются неотъемлемой частью Супербоула. Компании тратят крупные суммы на рекламу к финалу NFL. Авторами становятся известные кинорежиссеры, а героями — мировые звезды: Майкл Джексон, Ридли Скотт, Синди Кроуфорд, Киану Ривз, Майкл Джордан.



Гонка бюджетов и история креативной рекламы к Суперобулу начались в 1970 году. Тогда автомобильный бренд Prestone разместил рекламу с участием полузащитника Bears Дика Буткуса. С тех пор появилась мода на рекламу к Супербоулу с участием знаменитостей.

Рекламное время во время трансляции Супербоула является самым дорогим на американском ТВ, и с каждым годом эта сумма растет. С 2012 года она увеличилась вдвое. В 2024 году за 30-секундный слот компаниям пришлось заплатить в среднем порядка $7 млн. Это обуславливается высокими рейтингами шоу. К примеру, 20 розыгрышей Супербоула вошли в список 30 самых рейтинговых шоу в истории американского ТВ.

Целевой аудиторией рекламных роликов в перерыве Супербоула всегда были мужчины. Перерывы изобиловали рекламой ресторанов с полуобнаженным женщинами, пива, фастфуда, автомобилей для сорвиголов, брутальных мужиков и работяг.

Но Свифт изменила правила игру. Компании отказались от объективизации женщин в своих рекламных роликах, чтобы не отпугивать фанатов Свифт. Так что девушки в бикини, обливающие себя «самым лучшим» пивом в перерыве Супербоула, уже в прошлом.

После первых появлений певицы на матчах «Чифс» бренды красоты и здорового питания начали массово скупать рекламу на Супербоуле. Например, бренд Dove вернется на Супербоул впервые с 2006 года: косметическая компания выпустит 30-секундный рекламный ролик о низкой самооценке среди молодых девушек, занимающихся спортом. Косметическая компания NYX Professional Makeup впервые выпустит ролик для Супербоула. Лауреат премии «Грэмми» Карди Би прорекламирует блеск для губ.

Большая тройка американских автопроизводителей Ford, General Motors и Stellantis (владеет рядом бредов автомобилей из США) впервые с 2021-го года пропустит Супербоул. Тем временем, во время игры будут рекламироваться Toyota, Kia, BMW и VW. Для VW это будет первая реклама Суперкубка более чем за десятилетие.

Стоит отметить, что в этом году ожидается меньше политической рекламы, чем во время последних президентских выборов в 2022-м году. CBS подтвердила, что президент США Джо Байден второй год подряд не будет давать традиционное президентское интервью перед игрой.

Ставки на Свифт

Полюо прогнозам Американской ассоциации азартных игр (AGA), порядка 67,8 млн американцев (20% от населения США) суммарно поставят на Супербоул около $23,1 млрд. В прошлом году на финальный матч сезона поставили $16 млрд.

Букмекерские конторы помимо ставок на игру принимают ставки, связанные со Свифт. Примеры самых странных ставок:

Сделает ли Трэвис Келси предложение Тейлор Свифт на поле после игры?

Объявят ли Трэвис Келси и Тейлор Свифт о своей первой беременности на Суперкубке?

Увидят ли Тейлор Свифт плачущей, если «Канзас-Сити Чифс» проиграют Суперкубок?

Поддержит ли Тейлор Свифт Джо Байдена после игры?

Упомянет ли Дональд Трамп Свифт в программе Truth Social 11 февраля?

Сколько раз Тейлор Свифт будет показана на камеру во время телетрансляции CBS Супербоул?

Будет ли видно, как Тейлор Свифт произносит ругательство во время телепередачи CBS Супербоул?

Будет ли на CBS показан пупок Тейлор Свифт?

Цвет помады Тейлор Свифт на Суперкубке LVIII?

В каком алмазе будет больше каратов: на обручальном Свифт или кольце Суперкубка?

Но в США ни одна крупная букмекерская контора в США не предлагает ставки, связанные с Свифт и Суперкубком из-за запрета. По информации AGA, чтобы делать ставки на Свифт, американцам придется обратиться к онлайн-букмекерам, расположенным за пределами страны, которые не регулируются и не лицензируются властями США.