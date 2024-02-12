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«Канзас-Сити» выиграл Супербоул

«Канзас-Сити» победил «Сан-Франциско» в Супербоуле после овертайма
Матч между «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс» прошел в Парадайсе (Невада) и завершился со счетом 25-22 после овертайма. «Канзас-Сити» стали чемпионами НФЛ второй раз подряд — это происходит впервые за 19 лет
Фото: Ethan Miller / Getty Images
Фото: Ethan Miller / Getty Images

«Канзас-Сити Чифс» стал победителем Супербоула — финального матча Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол), завоевав трофей в четвертый раз в истории и второй раз подряд.

В финале «Канзас-Сити Чифс» победил «Сан-Франциско Форти Найнерс» со счетом 25:22 после овертайма. Матч прошел в Парадайсе (штат Невада) на арене Allegiant, которая вмешает 65 тыс. зрителей.

«Сан-Франциско Форти Найнерс» выигрывал Супербоул по итогам сезонов 1981, 1984, 1988, 1989 и 1994 годов. «Канзас-Сити Чифс» брал трофей в сезонах 1969, 2019 и 2022 годов. Команда стала первым за 19 лет чемпионом НФЛ подряд.

В феврале 2020 года соперники уже встречались в решающем матче, тогда победу одержал «Канзас-Сити» со счетом 31:20. В следующем сезоне «Чифс» дошли до решающего матча, но не смогли защитить титул.

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Фото:Kyle Rivas / Getty Images

Супербоул является самым рейтинговым спортивным событием в США. В 2023 году его средняя аудитория составила 113,2 млн человек.

В этом году СМИ и болельщики прозвали Супербоул Taylor Swift Bowl или Swiftie Bowl из-за отношений популярной певицы Тейлор Свифт с игроком «Чифс» Трэвисом Келси. Певица посетила 12 игр «Канзас-Сити», подняв и без того высокие рейтинги NFL, отмечает Reuters. Свифт накануне завершила тур в Японии и вернулась в США.

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В перерыве Супербоула выступил восьмикратный обладатель премии Grammy Ашер (Usher), для которого это уже второе появление на финале NFL — в 2011 году он принимал участие в шоу Black Eyed Peas.

В январе NFL объявила, что гимн США перед матчем исполнит кантри-певица Риба Макинтайр, рэпер Post Malone споет America the Beautiful, а певица Андра Дэй исполнит Lift Every Voice and Sing.

Во время разминки и в перерывах на арене должен был играть диджей Tiësto, но в четверг он сообщил, что не сможет выступить по семейным обстоятельствам.

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Теги
Анна Сатдинова, Полина Мартынова Полина Мартынова
американский футбол Супербоул Канзас-Сити
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