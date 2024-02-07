Опрос: в США 16 млн человек планируют «заболеть гриппом» после Супербоула

В США предрекли «вспышку гриппа» у 16 млн человек из-за Супербоула

Согласно опросу UKG, в США 16 млн человек вообще не выйдут на работу на следующий день после решающего матча чемпионата по американскому футболу, а еще 45 млн собираются работать менее продуктивно. Супербоул пройдет 11 февраля

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Работодатели в США ожидают, что более 16 млн сотрудников на следующий день после Супербоула (финальной игры за звание чемпиона NFL) скажутся больными гриппом, пишет The Independent со ссылкой на опрос UKG.

Согласно опросу, 22,5 млн работников (14%) могут пропустить хотя бы часть рабочего дня, а 45 млн считают, что будут менее продуктивными, чем обычно.

Ожидается, что ставки на Супербоул на $23,1 млрд сделают рекордные 67,8 млн американцев.

Супербоул состоится 11 февраля в Парадайсе (штат Невада), за трофей сыграют «Сан-Франциско Форти Найнерс» и «Канзас-Сити Чифс».

Супербоул является самым рейтинговым спортивным событием в США. В 2023 году его средняя аудитория составила 113,2 млн человек.

В этом году развлекательная программа Супербоула включает выступления кантри-певицы Рибы Макинтайр, хип-хоп исполнителей Ашера, Поста Малона и Андры Дей.