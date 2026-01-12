Умер бывший тренер «Алании» Роллан Курбис
Бывший французский тренер Роллан Курбис, в 2004 году возглавлявший владикавказскую «Аланию», умер 12 января на 73-м году жизни, сообщает RMC Sport.
Курбис становился чемпионом Франции с «Марселем» (1972 год) и «Монако» (1978, 1982), а также Греции — с «Олимпиакосом» (1974).
В качестве тренера работал с «Марселем», «Аяччо», «Монпелье», сборной Нигера и многими другими командами.
Пресс-служба Лиги 1 назвала Курбиса «знаковой фигурой французского футбола».
С 2005 года Курбис был спортивным комментатором и ведущим футбольных программ на радио и телевидении.
