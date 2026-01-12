 Перейти к основному контенту
Умер бывший тренер «Алании» Роллан Курбис

Бывший тренер «Алании» Роллан Курбис умер в 72 года
Курбис скончался в понедельник в возрасте 72 лет. Он работал во многих французских и иностранных командах, в том числе в «Алании» в 2004 году. Более 20 лет был спортивным комментатором и ведущим
Роллан Курбис
Роллан Курбис (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший французский тренер Роллан Курбис, в 2004 году возглавлявший владикавказскую «Аланию», умер 12 января на 73-м году жизни, сообщает RMC Sport.

Курбис становился чемпионом Франции с «Марселем» (1972 год) и «Монако» (1978, 1982), а также Греции — с «Олимпиакосом» (1974).

В качестве тренера работал с «Марселем», «Аяччо», «Монпелье», сборной Нигера и многими другими командами.

Пресс-служба Лиги 1 назвала Курбиса «знаковой фигурой французского футбола».

С 2005 года Курбис был спортивным комментатором и ведущим футбольных программ на радио и телевидении.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
