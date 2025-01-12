Рублев: у меня начиналось легкое биполярное расстройство, и Сафин мне помог

Рублев рассказал о роли Сафина в его борьбе с тревогой и депрессией

Рублев рассказал, что после вылета в первом круге Уимблдона-2024 уже не справлялся с психологическими проблемами, несмотря на антидепрессанты. В итоге ему помогли разговор с Сафиным и работа с психологом и он чувствует себя лучше

Андрей Рублев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев заявил, что прошлогодний Уимблдон стал самым худшим моментом в его жизни, после которого он больше не мог справляться со своей тревогой и депрессией. Слова теннисиста приводит The Guardian.

Рублев в июле 2024-го проиграл на старте Уимблдона аргентинцу Франсиско Комесанье, который занимал 122-е место в рейтинге и впервые играл в основной сетке на турнирах «Большого шлема».

«У меня началось легкое биполярное расстройство — не знаю, можно ли так говорить», — сказал Рублев, отметив, что тогда потерял смысл жизни, а мысли в голове «просто убивали его».

По его словам, он принимал антидепрессанты, но они не помогали. «Я перестал принимать все таблетки, и Марат Сафин очень помог мне разговором. Он заставил меня осознать многое, и тогда я начал работать с психологом», — сказал Рублев.

Россиянин отметил, что больше не чувствует «безумной тревоги и стресса от непонимания, что делать со своей жизнью», а к видеозаписям со своими эмоциональными срывами во время матчей он теперь относится спокойно.

Рублев начнет выступление на Australian Open c бразильцем Жоао Фонсекой (113-й в рейтинге).

Всего на счету 27-летнего Рублева 16 выигранных турниров ATP, золото Олимпиады в Токио в миксте, победы в Кубке Дэвиса и Кубке ATP со сборной России.

Сафин — бывшая первая ракетка мира, победитель Australian Open (2005) и US Open (2000), двукратный чемпион Кубка Дэвиса.

Биполярное расстройство — психическое расстройство, которое влияет на настроение, энергетический тонус, активность и мыслительную деятельность человека и характеризуется маниакальными (или гипоманиакальными) и депрессивными эпизодами.