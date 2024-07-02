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Рублев проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона

Рублев проиграл 122-й ракетке мира аргентинцу Комесанье в первом круге Уимблдона
Российский теннисист уступил аргентинцу Франсиско Комесанье, который дебютировал в основной сетке на турнирах «Большого шлема»
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти во второй круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В первом круге 26-летний Рублев, посеянный на турнире под шестым номером, уступил аргентинцу Франсиско Комесанье, 122-й ракетке мира, со счетом 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7).

23-летний Комесанья дебютировал в основной сетке на турнирах «Большого шлема». Его следующим соперником будет победитель пары Федерико Кория (Аргентина) — Адам Уолтон (Австралия).

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Андрей Рублев

Рублев занимает шестое место в мировом рейтинге. На счету россиянина 16 титулов ATP. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте.

В прошлом году на Уимблдоне Рублев дошел до 1/4 финала.

Уимблдон завершится 14 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £50 млн.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Андрей Рублев (теннисист) Уимблдон Франсиско Комесанья
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