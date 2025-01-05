Рублев и Хачанов проиграли в финале парного турнира ATP-250 в Гонконге

Рублев и Хачанов проиграли в финале турнира в Гонконге в парах

Российские теннисисты в решающем матче уступили голландцу Сандеру Арендсу и британцу Люку Джонсону

Карен Хачанов и Андрей Рублев (Фото: IMAGO / Andrea Rosito / Global Look Press)

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов проиграли в финале турнира ATP в Гонконге в парном разряде.

В решающем матче россияне уступили голландцу Сандеру Арендсу и британцу Люку Джонсону со счетом 5:7, 6:4, 7:10. Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты.

В одиночном турнире в Гонконге Рублев и Хачанов выступили неудачно, вылетев во втором круге. Рублев не смог защитить прошлогодний титул, уступив венгру Фабиану Марожану, Хачанов проиграл 35-летнему японцу Кэю Нисикори.

В парном разряде на счету Рублева и Хачанова один титул ATP, в 2023-м они вместе выиграли «Мастерс» в Мадриде.

Призовой фонд турнира в Гонконге превышает $760 тыс.