Рублев и Хачанов проиграли в финале турнира в Гонконге в парах
Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов проиграли в финале турнира ATP в Гонконге в парном разряде.
В решающем матче россияне уступили голландцу Сандеру Арендсу и британцу Люку Джонсону со счетом 5:7, 6:4, 7:10. Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты.
В одиночном турнире в Гонконге Рублев и Хачанов выступили неудачно, вылетев во втором круге. Рублев не смог защитить прошлогодний титул, уступив венгру Фабиану Марожану, Хачанов проиграл 35-летнему японцу Кэю Нисикори.
В парном разряде на счету Рублева и Хачанова один титул ATP, в 2023-м они вместе выиграли «Мастерс» в Мадриде.
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