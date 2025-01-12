Лучший тренер КХЛ рассказал о драке с милиционером в 90-е
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что в конце 90-х его обманул партнер по бизнесу, который оказался сотрудником милиции.
Разин в 1997-2001 годах играл в Магнитогорске на позиции центрфорварда.
«В 1998 году один товарищ предложил открыть бизнес: возить на продажу машины из Германии. Человек просто решил на мне заработать. Взял деньги, привез совсем плохие машины», — сказал Разин.
По словам Разина, он тогда «сильно попал» и ему пришлось выбивать из партнера деньги. «Спустя год выловил его и сильно избил. <...> Меня скрутили, но, так как я был хоккеистом, быстро отпустили», — добавил Разин.
Тренер отметил, что в Тольятти, где он родился и рос, было много криминала, но его не пытались «затянуть», потому что он был сосредоточен только на хоккее.
Разин в 2024 году выиграл с «Металлургом» Кубок Гагарина и был признан лучшим тренером КХЛ.
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