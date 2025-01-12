Тренер «Металлурга» Разин рассказал, как избил милиционера за обман в бизнесе

Лучший тренер КХЛ рассказал о драке с милиционером в 90-е

Андрей Разин во время игры за «Металлург» в 1998-м начал бизнес по продаже машин из Германии. По его словам, он попал на деньги из-за партнера, избил его, но избежал наказания из-за того, что был известным хоккеистом

Андрей Разин (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что в конце 90-х его обманул партнер по бизнесу, который оказался сотрудником милиции.

Разин в 1997-2001 годах играл в Магнитогорске на позиции центрфорварда.

«В 1998 году один товарищ предложил открыть бизнес: возить на продажу машины из Германии. Человек просто решил на мне заработать. Взял деньги, привез совсем плохие машины», — сказал Разин.

По словам Разина, он тогда «сильно попал» и ему пришлось выбивать из партнера деньги. «Спустя год выловил его и сильно избил. <...> Меня скрутили, но, так как я был хоккеистом, быстро отпустили», — добавил Разин.

Тренер отметил, что в Тольятти, где он родился и рос, было много криминала, но его не пытались «затянуть», потому что он был сосредоточен только на хоккее.

Разин в 2024 году выиграл с «Металлургом» Кубок Гагарина и был признан лучшим тренером КХЛ.