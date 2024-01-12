 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

СКА нанес «Спартаку» пятое подряд поражение в КХЛ

СКА нанес «Спартаку» пятое подряд поражение, Ковальчук набрал 400-е очко в КХЛ
Петербургский клуб победил со счетом 5:2. 40-летний форвард «красно-белых» Илья Ковальчук забросил 200-ю шайбу в чемпионатах России и стал 20-м игроком в истории КХЛ, набравшим 400 очков
Игроки СКА
Игроки СКА (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Московский «Спартак» уступил петербургскому СКА со счетом 2:5 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Воробьев (4-я минута), Валентин Зыков (34), Сергей Толчинский (35, 38) и Арсений Грицюк (39). У проигравших отличились Илья Ковальчук (46) и Джоуи Кин (55).

40-летний Ковальчук стал 20-м игроком, набравшим 400 очков в матчах КХЛ. Шайба в ворота СКА стала для него 200-й в чемпионатах России.

КХЛ извинилась за нецензурно выругавшегося в адрес тренера судью
Спорт
Денис Наумов

Сухая серия Никиты Серебрякова (СКА) остановилась на отметке 207 минут и 18 секунд. Это 23-й результат в истории КХЛ и второй результат сезона. Рекорд КХЛ — Тимур Билялов («Ак Барс», 316:09), рекорд сезона — Павел Мойсевич (СКА, 242:55).

Ранее в этом сезоне у «Спартака» в матче против СКА было две победы при одном поражении (3:0, 3:2, 2:3).

«Спартак» потерпел уже пятое поражение подряд в КХЛ.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

«Спартак» опустился на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 67 очков в 51 матче. СКА поднялся на третью строчку с 68 очками в 50 встречах.

В следующем матче «Спартак» 14 января примет магнитогорский «Металлург», СКА в тот же день в гостях встретится с «Северсталью».

Другие результаты дня:

«Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 2:3;

«Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирск) — 2:4;

«Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:1;

«Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:1;

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:0.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК СКА Санкт-Петербург
Материалы по теме
Один из лидеров КХЛ выиграл матч после отмены двух голов у соперника
Спорт
ЦСКА забросил клубу Ларионова семь шайб в матче КХЛ
Спорт
«Спартак» впервые в сезоне проиграл четыре подряд матча в КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 96,75 (-0,79) Инвестиции, 16:50 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 88,13 (-0,65) Инвестиции, 16:50
Дворы с видеонаблюдением: новостройки c заботой о безопасности РБК и ПИК, 22:16
В Нижегородской области 11 человек пострадали в ДТП с автобусом Общество, 21:59
СКА нанес «Спартаку» пятое подряд поражение в КХЛ Спорт, 21:50
Под Николаевом старшина роты ВСУ расстрелял офицера и покончил с собой Политика, 21:31
Citigroup объявила о планах сократить 20 тыс. рабочих мест Бизнес, 21:25
В Москве будут записывать на аудио прием у врача в поликлинике Город, 21:24
Двое россиян вошли в топ-3 рейтинга драфта НХЛ 2024 года Спорт, 21:23
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Минюст включил Акунина и «Холод» в реестр иноагентов Политика, 21:07
Постпред Израиля предложил ООН сесть на скамью подсудимых в Гааге Политика, 20:48
Дочь Льва Рубинштейна опровергла информацию о его смерти Общество, 20:40
Гол россиянина признали самым красивым в Греции в 2023 году Спорт, 20:33
Умер Лев Рубинштейн Общество, 20:26
Горнолыжника эвакуировали на вертолете после падения на этапе Кубка мира Спорт, 20:21
На Тайване стартовал день президентских выборов Политика, 20:15