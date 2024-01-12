СКА нанес «Спартаку» пятое подряд поражение в КХЛ

Петербургский клуб победил со счетом 5:2. 40-летний форвард «красно-белых» Илья Ковальчук забросил 200-ю шайбу в чемпионатах России и стал 20-м игроком в истории КХЛ, набравшим 400 очков

Игроки СКА (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Московский «Спартак» уступил петербургскому СКА со счетом 2:5 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Воробьев (4-я минута), Валентин Зыков (34), Сергей Толчинский (35, 38) и Арсений Грицюк (39). У проигравших отличились Илья Ковальчук (46) и Джоуи Кин (55).

40-летний Ковальчук стал 20-м игроком, набравшим 400 очков в матчах КХЛ. Шайба в ворота СКА стала для него 200-й в чемпионатах России.

Сухая серия Никиты Серебрякова (СКА) остановилась на отметке 207 минут и 18 секунд. Это 23-й результат в истории КХЛ и второй результат сезона. Рекорд КХЛ — Тимур Билялов («Ак Барс», 316:09), рекорд сезона — Павел Мойсевич (СКА, 242:55).

Ранее в этом сезоне у «Спартака» в матче против СКА было две победы при одном поражении (3:0, 3:2, 2:3).

«Спартак» потерпел уже пятое поражение подряд в КХЛ.

«Спартак» опустился на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 67 очков в 51 матче. СКА поднялся на третью строчку с 68 очками в 50 встречах.

В следующем матче «Спартак» 14 января примет магнитогорский «Металлург», СКА в тот же день в гостях встретится с «Северсталью».

Другие результаты дня:

«Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 2:3;

«Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирск) — 2:4;

«Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:1;

«Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:1;

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:0.