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КХЛ извинилась за нецензурно выругавшегося в адрес тренера судью

КХЛ накажет судью, обматерившего тренера «Авангарда» во время матча
Во время матча «Амур» — «Авангард» главный судья Денис Наумов нецензурно выругался в адрес тренера омичей Михаила Кравца, предложив тому закрыть рот. В КХЛ заявили, что арбитр будет подвергнут дисциплинарным санкциям
Денис Наумов
Денис Наумов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) извинилась за поведение главного арбитра матча регулярного чемпионата между хабаровским «Амуром» и омским «Авангардом» Дениса Наумова, который нецензурно выругался в адрес главного тренера омичей Михаила Кравца. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

«Континентальная хоккейная лига в лице департамента судейства приносит извинения за неподобающее поведение главного арбитра в матче «Амур» — «Авангард». Данный эпизод не красит арбитра, мы все — одна хоккейная семья, и нужно уважительно относиться друг к другу. Арбитр будет подвергнут дисциплинарным санкциям», — сказал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

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Встреча состоялась 12 января и завершилась победой «Авангарда» со счетом 3:2. В одном из эпизодов матча Кравец задал арбитру вопрос, в ответ Наумов нецензурно выругался, предложив тому закрыть рот. Этот эпизод попал в трансляцию матча.

Кравца спросили об этом эпизоде на пресс-конференции. «Это все на совести судей. К сожалению, этот человек мой воспитанник. Он играл у меня в команде. Я достаточно хорошо к нему относился. Где-то, наверное, не дал ему играть. Может быть, он по-прежнему обижен на меня», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Наумов в свое время играл под руководством Кравца в петербургском «Спартаке». В качестве судьи он работает в КХЛ с сезона 2008/09.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Авангард ХК Амур
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