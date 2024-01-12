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Клуб Карпина объявил о переходе Роналдо

«Ростов» объявил о переходе Роналдо
Бразильский форвард, полное имя которого Роналдо Сезар Соарес дос Сантос, перешел в «Ростов» из болгарского «Левски»
Фото: Телеграм-канал ФК "Ростов"
Фото: Телеграм-канал ФК "Ростов"

Бразильский футболист Роналдо Сезар Соарес дос Сантос (Роналдо) перешел в «Ростов». Об этом сообщается на сайте российского клуба.

Срок контракта с Роналдо не уточняется.

Форвард является воспитанником «Сан-Каэтано», последние полтора года играл за болгарский «Левски».

Болгарский портал «Тема Спорт» ранее сообщал, что трансфер обойдется «Ростову» в €2 млн.

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23-летний Роналдо провел в нынешнем сезоне 25 матчей, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу. Он выступает за «Левски» с лета 2022 года, контракт рассчитан до 2025-го. Недавно футболист получил болгарское гражданство.

«Ростов», который возглавляет Валерий Карпин, ушел на зимнюю паузу в РПЛ на десятом месте, набрав 21 очко в 18 матчах.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Ростов
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