Бразилец Роналдо из «Левски» близок к переходу в «Ростов»

Роналдо из болгарского клуба близок к переходу в «Ростов» Карпина

Трансфер бразильского полузащитника может обойтись российскому клубу в €2 млн

Роналдо (Фото: IMAGO / HMB Media / ТАСС)

Переговоры по трансферу бразильского полузащитника болгарского «Левски» Роналдо Сезара Соареса дос Сантоса в «Ростов» находятся в завершающей стадии. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Сумма трансфера 23-летнего игрока может составить €2 млн.

Болгарский портал «Тема Спорт» сообщил, что изначально «Ростов» предложил за Роналдо €1,5 млн, но «Левски» потребовал как минимум еще на €500 тыс. больше. Отмечается, что Роналдо призван заменить в команде Алексея Ионова, который в декабре покинул «Ростов».

«РБК Спорт» обратился за комментариями к «Ростову».

Роналдо провел в нынешнем сезоне 25 матчей, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу. Он выступает за «Левски» с лета 2022 года, контракт рассчитан до 2025-го. Недавно футболист получил болгарское гражданство.

«Ростов», который возглавляет Валерий Карпин, ушел на зимнюю паузу в РПЛ на 10-м месте, набрав 21 очко в 18 матчах.