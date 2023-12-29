Роналдо из болгарского клуба близок к переходу в «Ростов» Карпина
Переговоры по трансферу бразильского полузащитника болгарского «Левски» Роналдо Сезара Соареса дос Сантоса в «Ростов» находятся в завершающей стадии. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Сумма трансфера 23-летнего игрока может составить €2 млн.
Болгарский портал «Тема Спорт» сообщил, что изначально «Ростов» предложил за Роналдо €1,5 млн, но «Левски» потребовал как минимум еще на €500 тыс. больше. Отмечается, что Роналдо призван заменить в команде Алексея Ионова, который в декабре покинул «Ростов».
«РБК Спорт» обратился за комментариями к «Ростову».
Роналдо провел в нынешнем сезоне 25 матчей, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу. Он выступает за «Левски» с лета 2022 года, контракт рассчитан до 2025-го. Недавно футболист получил болгарское гражданство.
«Ростов», который возглавляет Валерий Карпин, ушел на зимнюю паузу в РПЛ на 10-м месте, набрав 21 очко в 18 матчах.
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