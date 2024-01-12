 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Дзюба предрек Слуцкому успех на посту главного тренера китайского клуба

Дзюба предрек Слуцкому успех на посту главного тренера «Шанхай Шэньхуа»
Форвард «Локомотива» уверен, что Леонида Слуцкого будет ждать успех во главе «Шанхай Шэньхуа». Бывший тренер ЦСКА и сборной России возглавил китайский клуб в конце декабря
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба уверен, что Леонид Слуцкий сможет добиться успехов на посту главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа». Об этом он заявил журналистам.

«У Слуцкого, конечно, получится в Китае. Вариант — супер. Главное, чтобы ему было хорошо», — цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс».

На вопрос, было бы ему интересно отравиться вслед за Слуцким, Дзюба ответил: «Посмотрим, время покажет».

Слуцкий назвал большим вызовом в карьере назначение в китайский клуб
Спорт
Леонид Слуцкий

Слуцкий, бывший тренер ЦСКА и сборной России, возглавил «Шанхай Шэньхуа» 27 декабря. Последним его клубом был казанский «Рубин», из которого он ушел в ноябре 2022 года.

Дзюба и Слуцкий являются хорошими друзьями, в прошлом году они вместе вели на YouTube шоу «Ну, так нельзя».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Артём Дзюба Леонид Слуцкий (тренер) Китай
Материалы по теме
Леонид Слуцкий стал главным тренером клуба «Шанхай Шэньхуа»
Спорт
YouTube-шоу Дзюбы и Слуцкого решили закрыть
Спорт
Дзюба спел песню «Ленинграда» про «Зенит»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 97,54 (-0,33) Инвестиции, 11 янв, 17:22 Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 88,78 (-0,61) Инвестиции, 11 янв, 17:22
Экс-генсек НАТО назвал роль Украины в ЕС: «бастион против России» Политика, 16:22
Какие услуги заказной разработки софта помогут сэкономить 40% издержек РБК и Softline, 16:22
Посольство в Греции сообщило об отсутствии угрозы здоровью сотрудникам Политика, 16:17
Суд арестовал Удальцова по делу об оправдании терроризма Политика, 16:13
Налоговый вычет по ипотеке: как вернуть ₽390 тыс. за уплаченные проценты Недвижимость, 16:10
Purina назвала ложью утверждения о судорогах у собак и кошек из-за корма Бизнес, 16:02
В Астане демонтировали памятник Назарбаеву Общество, 15:59
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Удальцов в суде назвал причину дела об оправдании терроризма Политика, 15:56
Citi вслед за Bank of America и Barclays ухудшил прогнозы по нефти Brent Инвестиции, 15:53
Умер основатель Московской биеннале Иосиф Бакштейн Общество, 15:43
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в Белгородской области Политика, 15:42
Награду лучшему игроку месяца в АПЛ впервые получил футболист «Борнмута» Спорт, 15:37
В Турции нашли тело пропавшей в горах российской туристки Общество, 15:36
РЖД запустит вагоны с двухметровыми полками Общество, 15:30