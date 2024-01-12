Дзюба предрек Слуцкому успех на посту главного тренера китайского клуба

Форвард «Локомотива» уверен, что Леонида Слуцкого будет ждать успех во главе «Шанхай Шэньхуа». Бывший тренер ЦСКА и сборной России возглавил китайский клуб в конце декабря

Артем Дзюба (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба уверен, что Леонид Слуцкий сможет добиться успехов на посту главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа». Об этом он заявил журналистам.

«У Слуцкого, конечно, получится в Китае. Вариант — супер. Главное, чтобы ему было хорошо», — цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс».

На вопрос, было бы ему интересно отравиться вслед за Слуцким, Дзюба ответил: «Посмотрим, время покажет».

Слуцкий, бывший тренер ЦСКА и сборной России, возглавил «Шанхай Шэньхуа» 27 декабря. Последним его клубом был казанский «Рубин», из которого он ушел в ноябре 2022 года.

Дзюба и Слуцкий являются хорошими друзьями, в прошлом году они вместе вели на YouTube шоу «Ну, так нельзя».