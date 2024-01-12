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Дзюба предрек Слуцкому успех на посту главного тренера китайского клуба
Дзюба предрек Слуцкому успех на посту главного тренера «Шанхай Шэньхуа»
Форвард «Локомотива» уверен, что Леонида Слуцкого будет ждать успех во главе «Шанхай Шэньхуа». Бывший тренер ЦСКА и сборной России возглавил китайский клуб в конце декабря
Артем Дзюба
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба уверен, что Леонид Слуцкий сможет добиться успехов на посту главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа». Об этом он заявил журналистам.
«У Слуцкого, конечно, получится в Китае. Вариант — супер. Главное, чтобы ему было хорошо», — цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс».
На вопрос, было бы ему интересно отравиться вслед за Слуцким, Дзюба ответил: «Посмотрим, время покажет».
Слуцкий, бывший тренер ЦСКА и сборной России, возглавил «Шанхай Шэньхуа» 27 декабря. Последним его клубом был казанский «Рубин», из которого он ушел в ноябре 2022 года.
Дзюба и Слуцкий являются хорошими друзьями, в прошлом году они вместе вели на YouTube шоу «Ну, так нельзя».