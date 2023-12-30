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Спорт ,  
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Слуцкий назвал большим вызовом в карьере назначение в китайский клуб

Слуцкий: назначение в «Шанхай Шэньхуа» — вызов в карьере, я немного волнуюсь
Новый главный тренер «Шанхай Шэньхуа» прилетел в Китай и поделился ожиданиями от будущей работы. По словам Слуцкого, он будет стремиться к победе в каждом матча, а Артема Дзюбу ожидать в китайском клубе не стоит
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий по прилете в Китай поделился с местными журналистами ожиданиями от работы в «Шанхай Шэньхуа».

«Я очень благодарен и рад, что у меня есть возможность приехать сюда. Надеюсь, что все поддержат нас, потому что я немного нервничаю. Это очень большой вызов в моей карьере. Новый клуб, новая культура. Все знают, что «Шанхай» — очень большой клуб и что перед нами стоит очень большая задача», — цитирует Слуцкого портал Sohu.

По словам тренера, он сделает все возможное, чтобы помочь «Шанхаю» и всему китайскому футболу.

Леонид Слуцкий стал главным тренером клуба «Шанхай Шэньхуа»
Спорт
Фото:Леонид Слуцкий ( Dmitry Golubovich / Global look press)

На вопрос, могут ли болельщики ожидать, что он приведет клуб к победе в чемпионате, Слуцкий ответил: «Мы будем очень стараться, и я всегда буду стремиться к победе. Я знаю, что конкуренция жесткая, но я постараюсь изо всех сил».

Спросили Слуцкого и о том, стоит ли ждать в «Шанхае» нападающего Артема Дзюбу, который сейчас выступает в «Локомотиве». «Дзюба — мой очень хороший друг, но, вы знаете, у него еще действует контракт, и он уже не молод», — сказал тренер.

Слуцкий был назначен главным тренером «Шанхай Шэньхуа» 27 декабря.

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Последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин», из которого он ушел в ноябре 2022 года. Ранее он работал в нидерландском «Витессе», английском «Халл Сити», ЦСКА, «Крыльях Советов», «Москве», «Уралане», «Олимпии» и сборной России.

Под его руководством ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, а сборная России провально выступила на чемпионате Европы 2016 года, где не смогла выйти из группы.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Китай Леонид Слуцкий (тренер)

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