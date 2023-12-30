Слуцкий назвал большим вызовом в карьере назначение в китайский клуб
Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий по прилете в Китай поделился с местными журналистами ожиданиями от работы в «Шанхай Шэньхуа».
«Я очень благодарен и рад, что у меня есть возможность приехать сюда. Надеюсь, что все поддержат нас, потому что я немного нервничаю. Это очень большой вызов в моей карьере. Новый клуб, новая культура. Все знают, что «Шанхай» — очень большой клуб и что перед нами стоит очень большая задача», — цитирует Слуцкого портал Sohu.
По словам тренера, он сделает все возможное, чтобы помочь «Шанхаю» и всему китайскому футболу.
На вопрос, могут ли болельщики ожидать, что он приведет клуб к победе в чемпионате, Слуцкий ответил: «Мы будем очень стараться, и я всегда буду стремиться к победе. Я знаю, что конкуренция жесткая, но я постараюсь изо всех сил».
Спросили Слуцкого и о том, стоит ли ждать в «Шанхае» нападающего Артема Дзюбу, который сейчас выступает в «Локомотиве». «Дзюба — мой очень хороший друг, но, вы знаете, у него еще действует контракт, и он уже не молод», — сказал тренер.
Слуцкий был назначен главным тренером «Шанхай Шэньхуа» 27 декабря.
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Последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин», из которого он ушел в ноябре 2022 года. Ранее он работал в нидерландском «Витессе», английском «Халл Сити», ЦСКА, «Крыльях Советов», «Москве», «Уралане», «Олимпии» и сборной России.
Под его руководством ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, а сборная России провально выступила на чемпионате Европы 2016 года, где не смогла выйти из группы.
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