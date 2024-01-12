Стал известен соперник Дани Милохина в дебютном боксерском бою

Соперником российского тиктокера станет Аджмал Хан из Индии — блогер с 3,5 млн подписчиков. Бой пройдет 16 февраля в Дубае на турнире Alpha Fight Series

Даня Милохин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Российский блогер Даня Милохин проведет свой дебютный боксерский бой 16 февраля в Дубае на турнире Alpha Fight Series. Об этом сообщается в Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена) промоушена.

Соперником 22-летнего Милохина будет другой блогер — Аджмал Хан из Индии.

27-летний Хан уже проводил бои. В октябре 2021 года он уступил нокаутом ютуберу Рашеду Бельхасе (Moneykicks).

Фото: Alpha Fight Series

У Хана 3,5 млн подписчиков в Instagram, у Милохина — 3,1 млн.

В октябре прошлого года Милохин говорил о желании выступать в ММА. «Хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиб Нурмагомедов аплодировал мне стоя, когда я выиграю», — сказал тогда тиктокер. Усман Нурмагомедов, чемпион Bellator, ответил, что Милохин делает такие заявления, чтобы привлечь к себе внимание.

В октябре 2022 года Милохин покинул шоу «Ледниковый период» на «Первом канале», где катался с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, и уехал из России в ОАЭ. Тогда он объяснил это тем, что устал.

Позднее блогер рассказал, что остался без денег после того, как уехал за границу и потерял связь с Россией.

9 сентября прошлого года Милохин опубликовал снимок с Красной площади. Спустя два дня директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в своем телеграм-канале, что блогер «расстроил многих россиян русофобскими заявлениями», и попросила Минобороны призвать его на срочную службу. Вскоре после этого Милохин улетел в Дубай.