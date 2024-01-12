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Российский боксер Бетербиев получил «нетипичные» результаты допинг-теста

Российский боксер Бетербиев получил «нетипичные» результаты допинг-теста
В первой допинг-пробе российского чемпиона WBC, IBF и WBO перед боем против Каллума Смита были повышенные показатели по гормону роста и андростендиолу. Ему пришлось пройти дополнительное тестирование
Артур Бетербиев
Артур Бетербиев (Фото: James Chance / Getty Images)

Чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,3 кг) по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) Артур Бетербиев получил «нетипичные» результаты допинг-пробы перед боем с британцем Каллумом Смитом, из-за этого ему пришлось пройти дополнительные тесты. По словам россиянина, предстоящему поединку ничего не угрожает.

«Позвольте мне прояснить ситуацию: я чистый спортсмен. За всю свою любительскую и профессиональную карьеру у меня ни разу не было положительного результата теста на запрещенное вещество, и я соблюдал все требования и протоколы VADA (Ассоциация добровольного тестирования на допинг) во время подготовки к этому бою», — говорится в заявлении Бетербиева, опубликованном на сайте журналиста Кевина Иоле.

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Бетербиев считает, что Смит ищет возможности избежать боя. «Любая попытка доказать обратное посредством инсинуаций или предположений является клеветой. Такое поведение выходит за рамки треш-тока в боксе. Каллум уже ищет оправданий, ищет возможности выйти из боя. Увидимся в субботу», — добавил россиянин.

По словам Бетербиева, ему стало известно, что Смит намерен распространить вводящую в заблуждение информацию о его допинг-пробах.

Бетербиев в первом допинг-тесте перед боем получил «нетипичные» результаты по гормону роста (HGH) и андростендиолу. Они вырабатываются естественным образом в организме. При получении подобного результата необходимо дальнейшее тестирование, чтобы определить, являются ли их повышенные уровни признаками применения допинга. Последующие тесты Бетербиева дали отрицательный результат.

Бой Бетербиева и Смита пройдет 13 января в Квебеке. На счету 38-летнего россиянина 19 досрочных побед в 19 боях на профессиональном ринге.

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Иван Витченко Иван Витченко
бокс Артур Бетербиев допинг-тест
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