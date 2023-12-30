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Спорт ,  
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Бивол подписал контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира

Бивол подписал контракт на бой с Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира
Россиянин согласился провести поединок против соотечественника Артура Бетербиева в Саудовской Аравии в следующем году. Бетербиеву до подписания контракта еще нужно победить в своем следующем бою — против Каллума Смита 13 января
Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Суперчемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол подписал контракт на бой против соотечественника Артура Бетербиева. Об этом в своем блоге сообщил журналист ESPN Дэн Рафаэл.

Бивол согласился на условия проведения поединка организаторов из Саудовской Аравии. Бетербиеву же перед подписанием контракта еще предстоит бой с британцем Каллумом Смитом — 13 января в Квебеке.

Сам Бивол ранее рассказал YouTube-каналу «Ушатайка», что от него уже ничего не зависит. «Договариваться об этом бое уже не нужно. Я уже согласен на него. Условия одни из лучших, дата — не раньше апреля, наверное», — отметил боксер.

Менеджер Бивола заявил о возможности устроить бой с Бетербиевым весной
Спорт
Дмитрий Бивол

Менеджер Бивола Вадим Корнилов на этой неделе говорил, что поединок может пройти весной следующего года.

Бивол в своем последнем поединке 23 декабря победил единогласным решением судей британца Линдона Артура.

Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

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Оба боксера пока не проиграли ни одного боя на профессиональном ринге — у 33-летнего Бивола 22 победы, у 38-летнего Бетербиева их 19.

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Иван Витченко Иван Витченко
бокс Дмитрий Бивол Артур Бетербиев

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