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Мать уехавшего в США шпажиста сообщила о его увольнении из Росгвардии

Мать шпажиста Биды: Сергея и его жену уволили из Росгвардии 29 декабря
Елена Гришина рассказала, что Сергея Биду и его жену Виолетту, которых МВД объявило в розыск, уволили из Росгвардии 29 декабря
Сергей Бида
Сергей Бида (Фото: Elsa / Getty Images)

Уехавшие в США российские фехтовальщики Сергей Бида и его жена Виолетта были уволены из Росгвардии 29 декабря прошлого года. Об этом «Матч ТВ» рассказала мать Сергея Биды Елена Гришина.

«Их уволили из Росгвардии 29 декабря. Виолетта и Сергей больше не военнослужащие. Мне позвонил начальник отдела кадров центрального округа, потом собрали комиссию, где было объявлено, что командование приняло решение их уволить», — сказала Гришина.

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Сергей Бида

По словам Гришиной, она ничего не может сказать по поводу получения ими американского паспорта. «Я не в курсе, но, возможно, что‑то они и делали. Мы достаточно сильно дискутировали по всем вопросам, поэтому, может, они что‑то и делают. Будем созваниваться и узнавать», — добавила она.

РБК направил запрос в пресс-службу Росгвардии.

Ранее портал USA Today сообщил, что Бида намерен получить гражданство США и выступить на предстоящих Играх в Париже. Супруги переехали в США в прошлом году.

Бида выиграл серебро командного турнира в Токио, также на его счету две медали чемпионатов мира и три победы на чемпионатах Европы. Виолетта Бида — вице-чемпионка мира и Европы 2019 года в командных соревнованиях.

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В конце прошлого года Биду и его супругу объявило в розыск МВД. Глава комитета Госдумы по информационной политике, IТ и связи, бывший советник главы Росгвардии Александр Хинштейн говорил, что уголовное дело в отношении фехтовальщиков возбуждено по ст. 337 УК (самовольное оставление части; максимальное наказание по статье — до десяти лет лишения свободы).

Мать Биды рассказывала, что перед отъездом в США тот несколько раз пытался уволиться из Росгвардии, но получал отказ. Хинштейн назвал слова Гришиной о том, что спортсменов не хотели увольнять с военной службы, несостоятельными. Он заявил, что в соответствии с указом президента все увольнения военнослужащих на период военной операции приостановлены.

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Иван Витченко Иван Витченко
При участии
Яна Баширова
фехтование Сергей Бида Виолетта Бида (Храпина) Росгвардия
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