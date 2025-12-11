 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Дегтярев поблагодарил МОК за снятие ограничений на юношеские турниры

Сюжет
Война санкций
МОК рекомендовал не ограничивать участие россиян и белорусов в юношеских турнирах. Дегтярев отметил «постепенное и последовательное движение» МОК к восстановлению принципов Олимпийской хартии
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Global Look Press)

Председатель Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале поблагодарил Международный олимпийский комитет (МОК) за снятие ограничений с россиян на участие в юношеских турнирах.

Исполком МОК рекомендовал вернуть россиян на юношеские турниры, в том числе в командных видах спорта, при этом они должны иметь возможность выступать под национальным флагом.

«Мы благодарим исполком МОК за постепенное и последовательное движение по восстановлению фундаментальных принципов Олимпийской хартии», — написал Дегтярев.

МОК снял ограничения на участие россиян в юношеских турнирах
Спорт
Глава МОК Кирсти Ковентри

Ограничения на участие россиян во взрослых турнирах МОК пока сохранил, как и временное отстранение ОКР.

Анна Сатдинова
Международный олимпийский комитет (МОК) Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев фото
Михаил Дегтярев
политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
Кирсти Ковентри фото
Кирсти Ковентри
спортсменка, Глава МОК
16 сентября 1983 года
