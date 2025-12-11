Дегтярев поблагодарил МОК за снятие ограничений на юношеские турниры
Председатель Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале поблагодарил Международный олимпийский комитет (МОК) за снятие ограничений с россиян на участие в юношеских турнирах.
Исполком МОК рекомендовал вернуть россиян на юношеские турниры, в том числе в командных видах спорта, при этом они должны иметь возможность выступать под национальным флагом.
«Мы благодарим исполком МОК за постепенное и последовательное движение по восстановлению фундаментальных принципов Олимпийской хартии», — написал Дегтярев.
Ограничения на участие россиян во взрослых турнирах МОК пока сохранил, как и временное отстранение ОКР.
