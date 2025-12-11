Дегтярев поблагодарил МОК за снятие ограничений на юношеские турниры

МОК рекомендовал не ограничивать участие россиян и белорусов в юношеских турнирах. Дегтярев отметил «постепенное и последовательное движение» МОК к восстановлению принципов Олимпийской хартии

Михаил Дегтярев (Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Global Look Press)

Председатель Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале поблагодарил Международный олимпийский комитет (МОК) за снятие ограничений с россиян на участие в юношеских турнирах.

Исполком МОК рекомендовал вернуть россиян на юношеские турниры, в том числе в командных видах спорта, при этом они должны иметь возможность выступать под национальным флагом.

«Мы благодарим исполком МОК за постепенное и последовательное движение по восстановлению фундаментальных принципов Олимпийской хартии», — написал Дегтярев.

Ограничения на участие россиян во взрослых турнирах МОК пока сохранил, как и временное отстранение ОКР.