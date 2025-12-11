Спорт,
0
Сафонов эмодзи с огоньком оценил сухую игру в первом за год матче ЛЧ
Сафонов эмодзи с огоньком оценил нулевую ничью с «Атлетиком» в Лиге чемпионов
ПСЖ и «Атлетик» не забили друг другу мячей. Сафонов вышел в старте второй раз подряд и снова сыграл на ноль
Матвей Сафонов
Голкипер сборной России и ПСЖ Матвей Сафонов на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) опубликовал несколько фотографий с матча с «Атлетиком» в Лиге чемпионов, в котором смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Матч в Бильбао 10 декабря закончился без забитых мячей.
«На ноль», — написал Сафонов и добавил эмодзи с огоньком.
Сафонов второй раз в сезоне попал в стартовым состав ПСЖ и второй раз сыграл всухую. Основной вратарь парижан Люка Шевалье ранее получил травму.
В Лиге чемпионов у россиянина был первый матч с ноября 2024 года.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».