 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Селтик Рома 1 3,2 x 3,4 2 2,25 Хоккей Кубок Первого Канала. Новосибирск Беларусь Казахстан 1 1,16 x 8 2 15 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Сельта Болонья 1 2,3 x 3,35 2 3,1 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Фиорентина Динамо 1 1,4 x 4,8 2 7,2 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Ноа Легия Варшава 1 2,95 x 3,45 2 2,35 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Сосьедад Жирона 1 1,7 x 3,85 2 4,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Эвертон 1 1,65 x 3,9 2 5,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Вулверхэмптон 1 1,14 x 7,8 2 23 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Брайтон 1 1,67 x 4,2 2 4,6 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Осасуна 1 1,22 x 6,8 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1 4 x 3,9 2 1,83 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Алавес Реал 1 6 x 4 2 1,57 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Борнмут 1 1,8 x 4,1 2 3,9 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Комо 1 2,15 x 3,15 2 3,65 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,9 x 22 2 1,2
Спорт⁠,
0

Авербух назвал «категорией Б» уровень финала Гран-при ISU без россиянок

Авербух фразой «категория Б» оценил уровень финала Гран-при ISU без россиянок
Авербух считает, что уровень конкуренции между лучшими российскими фигуристками не уступает тому, что был в финале серии Гран-при в Нагое
Илья Авербух
Илья Авербух (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Хореограф Илья Авербух заявил ТАСС, что соревнования в женском одиночном катании в финале серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) были «какой-то категорией Б» по сравнению с теми годами, когда на них выступали россиянки.

Финал Гран-при, который прошел в японской Нагое с 4 по 7 декабря, выиграла американка Алиса Лью (222,49 балла). Аделия Петросян в ноябре победила на этапе Гран-при России в Москве, набрав больше 230 баллов даже с падением с четверного тулупа.

«Уверен, что сейчас топ-6 чемпионата России — это абсолютно конкурентная история с топ-6 финала международной серии», — сказал Авербух.

Авербух выразил надежду, что предстоящий чемпионат России будет последним, на котором не будет отбора на чемпионаты мира и Европы.

Российские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой ISU с 2022 года.

Только Аделия Петросян и Петр Гуменник были допущены на отборочный олимпийский турнир в Пекине, выиграли его и получили приглашение МОК на Олимпиаду.

Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание Илья Авербух
Материалы по теме
Американская фигуристка Алиса Лью выиграла финал Гран-при
Спорт
Петросян и Гуменник приняли приглашение МОК выступить на Олимпиаде
Спорт
ISU отстранил украинскую судью за угрозы фигуристам
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 91,38 (+1,95) Инвестиции, 13:59 Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 77,9 (+1,09) Инвестиции, 13:59
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Путин объявил об индексации социальных пенсий с 1 апреля Общество, 14:09
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Умер президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник Спорт, 14:00
Путин заявил об индексации страховых пенсий с 1 января выше инфляции Финансы, 13:59
Путин предложил обсудить повышение зарплат бюджетникам Общество, 13:58
Минобороны сообщило о поражении объектов ТЭК на Украине Политика, 13:57
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
«Рынок в России лишь зарождается»: Антон Попов о криптостратегии «Сбера» Крипто, 13:56
Авербух назвал «категорией Б» уровень финала Гран-при ISU без россиянок Спорт, 13:52
Kia запатентовала в России четыре товарных знака Авто, 13:49
Без компромиссов: как мобильное ателье BML меняет мужской шопинг Стиль, 13:49
Как сократить бюджет на командировки Отрасли, 13:47
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
«Проще самому»: есть только два случая, когда можно помочь подчиненному Образование, 13:42