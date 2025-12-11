Авербух назвал «категорией Б» уровень финала Гран-при ISU без россиянок

Авербух считает, что уровень конкуренции между лучшими российскими фигуристками не уступает тому, что был в финале серии Гран-при в Нагое

Илья Авербух (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Хореограф Илья Авербух заявил ТАСС, что соревнования в женском одиночном катании в финале серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) были «какой-то категорией Б» по сравнению с теми годами, когда на них выступали россиянки.

Финал Гран-при, который прошел в японской Нагое с 4 по 7 декабря, выиграла американка Алиса Лью (222,49 балла). Аделия Петросян в ноябре победила на этапе Гран-при России в Москве, набрав больше 230 баллов даже с падением с четверного тулупа.

«Уверен, что сейчас топ-6 чемпионата России — это абсолютно конкурентная история с топ-6 финала международной серии», — сказал Авербух.

Авербух выразил надежду, что предстоящий чемпионат России будет последним, на котором не будет отбора на чемпионаты мира и Европы.

Российские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой ISU с 2022 года.

Только Аделия Петросян и Петр Гуменник были допущены на отборочный олимпийский турнир в Пекине, выиграли его и получили приглашение МОК на Олимпиаду.

Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.