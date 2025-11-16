Петросян выиграла этап Гран-при в Москве, упав с четверного прыжка
Действующая чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян стала победительницей этапа Гран-при России в Москве.
Петросян была лидером после короткой программы (78,83 балла) и стала лучшей в произвольной программе, набрав в сумме 230,05 балла. Во втором прокате Петросян упала с единственного четверного прыжка (тулупа).
«Не хватило некой расслабленности перед самим прыжком. Ехала — зажалась. Думала о том, как сильно хочу его прыгнуть», — цитирует Петросян «Чемпионат».
По словам фигуристки, тренер Этери Тутберидзе сказала ей, что она слишком зациклена на четверном прыжке.
Петросян еще ни разу не сделала чисто четверной прыжок в этом сезоне.
Второй стала Алина Горбачева (209,28), третьей — Ксения Гущина (200,51).
Петросян в сентябре выиграла отборочный турнир на Олимпиаду.
