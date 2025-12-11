 Перейти к основному контенту
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Селтик Рома 1 3,2 x 3,4 2 2,25 Хоккей Кубок Первого Канала. Новосибирск Беларусь Казахстан 1 1,16 x 8 2 15 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Сельта Болонья 1 2,2 x 3,4 2 3,25 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Фиорентина Динамо 1 1,45 x 4,7 2 6,8 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Ноа Легия Варшава 1 2,95 x 3,5 2 2,35 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Сосьедад Жирона 1 1,7 x 3,85 2 4,8 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,5 x 22,5 2 1,23
Спорт⁠,
0

Россиянка начала поиск спонсоров для участия в квалификации Олимпиады

Получившая нейтральный статус фристайлистка Таталина объявила о поиске спонсоров
Фристайлистка Анастасия Таталина получила нейтральный статус от FIS. Теперь спортсменка ищет спонсоров для выступления на международных стартах
Анастасия Таталина
Анастасия Таталина (Фото: AP)

Получившая нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) фристайлистка Анастасия Таталина рассказала «Матч ТВ», что ищет спонсоров для выступления на международных турнирах.

«Это решение, которого мы все вместе с моими близкими ждали и боролись за него. Сейчас я ищу спонсорскую поддержку. Все подачи были за свой счет — у меня не было никакой поддержки», — сказала Таталина.

Также нейтральный статус от FIS получили российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Теперь россияне смогут участвовать в отборочных турнирах и бороться за олимпийские квоты.

После решения Спортивного арбитражного суда (CAS) российских и белорусских спортсменов стали допускать к соревнованиям под эгидой FIS. Суд поддержал апелляцию российской стороны о неправомерности их отстранения.

В активе 25-летней Таталиной — титул чемпионки мира 2021 года в биг-эйре, а также серебряная медаль Х Games 2024 года в этой дисциплине. На Олимпиаде в Пекине она стала десятой в биг-эйре и четвертой в слоупстайле.

Полина Мельникова
Олимпиада-2026
