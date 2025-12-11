Бобровский отразил 27 бросков и помог «Флориде» победить «Юту» в НХЛ

«Флорида» одержала победу над «Ютой» со счетом 4:3

Фото: Carmen Mandato / Getty Images

«Флорида Пантерз» выиграла у «Юты» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

У победителей заброшенными шайбами отличились Картер Верхаге (20-я минута), Сэм Беннетт (22, 24) и Антон Лунделл (60). В составе «Юты» голы забили Дилан Гюнтер (12, 24) и Джек Макбейн (35).

Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 27 бросков по своим воротам.

«Флорида» является действующим обладателем Кубка Стэнли в двух последних сезонах. Сейчас команда занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 32 очками. «Юта» также располагается на пятом месте, но в Центральном дивизионе, имея в активе 31 очко.

В следующем матче «Флорида» в ночь на 12 декабря сыграет против «Колорадо». «Юта» в ночь на 13 декабря примет «Сиэтл».