Прощальный матч Глушакова завершился победой легенд «Локомотива»
Легенды «Локомотива» обыграли звезд «Спартака» в прощальном матче бывшего футболиста сборной России Дениса Глушакова.
Встреча прошла на «Арене-Химки». Единственный гол забил Динияр Билялетдинов, реализовав пенальти.
Сам 38-летний Глушаков провел по тайму в составе каждой из команд.
Помимо бывших футболистов «Локомотива» и «Спартака» в матче также приняли участие олимпийские чемпионы фигурист Евгений Плющенко, легкоатлет Юрий Борзаковский, лыжник Александр Легков и гимнаст Никита Нагорный.
Глушаков этим летом объявил о завершении карьеры.
Последним клубом Глушакова были подмосковные «Химки», которые он покинул в феврале.
В чемпионате России Глушаков играл за такие команды, как «Локомотив», «Ахмат», «Пари НН» и «Химки», а пик его карьеры пришелся на московский «Спартак» (2013–2019 годы), с которым он стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны.
За сборную России футболист провел 57 матчей.
