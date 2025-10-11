Прощальный матч Глушакова завершился победой легенд «Локомотива»

Единственный мяч забил Динияр Билялетдинов, реализовывавший пенальти

Денис Глушаков (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Легенды «Локомотива» обыграли звезд «Спартака» в прощальном матче бывшего футболиста сборной России Дениса Глушакова.

Встреча прошла на «Арене-Химки». Единственный гол забил Динияр Билялетдинов, реализовав пенальти.

Сам 38-летний Глушаков провел по тайму в составе каждой из команд.

Помимо бывших футболистов «Локомотива» и «Спартака» в матче также приняли участие олимпийские чемпионы фигурист Евгений Плющенко, легкоатлет Юрий Борзаковский, лыжник Александр Легков и гимнаст Никита Нагорный.

Глушаков этим летом объявил о завершении карьеры.

Последним клубом Глушакова были подмосковные «Химки», которые он покинул в феврале.

В чемпионате России Глушаков играл за такие команды, как «Локомотив», «Ахмат», «Пари НН» и «Химки», а пик его карьеры пришелся на московский «Спартак» (2013–2019 годы), с которым он стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны.

За сборную России футболист провел 57 матчей.