 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Португалия Ирландия 1 1,17 x 6,5 2 25 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Испания Грузия 1 1,13 x 8,5 2 20 Единоборства ММА. UFC Fight Night 261. Рио-де-Жанейро. Главный бой вечера. Лёгкий вес. 5 раундов Чарльз Оливейра Матеуш Гамрот 1 1,88 x 50 2 1,96 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Прощальный матч Глушакова завершился победой легенд «Локомотива»

«Локомотив» обыграл «Спартак» в прощальном матче Глушакова
Единственный мяч забил Динияр Билялетдинов, реализовывавший пенальти
Денис Глушаков
Денис Глушаков (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Легенды «Локомотива» обыграли звезд «Спартака» в прощальном матче бывшего футболиста сборной России Дениса Глушакова.

Встреча прошла на «Арене-Химки». Единственный гол забил Динияр Билялетдинов, реализовав пенальти.

Сам 38-летний Глушаков провел по тайму в составе каждой из команд.

Помимо бывших футболистов «Локомотива» и «Спартака» в матче также приняли участие олимпийские чемпионы фигурист Евгений Плющенко, легкоатлет Юрий Борзаковский, лыжник Александр Легков и гимнаст Никита Нагорный.

Глушаков этим летом объявил о завершении карьеры.

Последним клубом Глушакова были подмосковные «Химки», которые он покинул в феврале.

В чемпионате России Глушаков играл за такие команды, как «Локомотив», «Ахмат», «Пари НН» и «Химки», а пик его карьеры пришелся на московский «Спартак» (2013–2019 годы), с которым он стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны.

За сборную России футболист провел 57 матчей.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Локомотив Москва ФК Спартак Москва Денис Глушаков
Материалы по теме
Денис Глушаков рассказал о желании стать тренером
Спорт
Глушаков решил завершить карьеру в 38 лет
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Вучич раскрыл главную причину, почему Сербия не близка к членству в ЕС Политика, 20:11
Холанд дважды не забил пенальти в матче отбора на ЧМ-2026 с Израилем Спорт, 20:10
Губернатора Самарской области посвятили в казаки Политика, 20:00
Умер актер Денис Семенов Общество, 19:55
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Гладков предупредил о веерных отключениях электричества после обстрела Политика, 19:52
Российский игрок НХЛ сломал руку Спорт, 19:43
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Над Белгородом сбили украинские ракеты Политика, 19:40
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
В Германии произошла стрельба на рыночной площади в городе Гиссен Общество, 19:22
ЕС обвинил Таджикистан в неисполнении ордера МУС на арест Путина Политика, 19:20
В Сербии заявили, что у Вучича нет «волшебной палочки» против санкций США Политика, 19:12
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Прощальный матч Глушакова завершился победой легенд «Локомотива» Спорт, 18:59