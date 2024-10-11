Сафонов пошутил о выплате алиментов бывшей жене
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов в эфире шоу «Ты кто такой» во «ВКонтакте» пошутил про выплату алиментов бывшей супруге Анастасии Казачек.
На вопрос одного из ведущих, как определяется «крутость» голкиперов, он ответил: «Сколько алиментов в месяц платит».
Сафонов был женат на Анастасии Казачек. Они начали встречаться в школьные годы. О разводе пары стало известно в октябре 2021-го. У них есть дочь Майя (родилась летом того же года).
В июне источники ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что голкиперу запретили выезд из России из-за долга по алиментам 60 млн руб. В банке данных исполнительных производств появилась запись о должнике, Ф. И. О. и дата рождения которого совпадали с Сафоновым. Сумма долга там не указывалась. Однако уже 14 июня ПСЖ сообщил о подписании пятилетнего контракта с Сафоновым, который после этого уехал во Францию.
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