КХЛ выплатит клубам рекордные ₽1,18 млрд за прошлый сезон
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) распределит между клубами более миллиарда рублей по итогам сезона 2023/24. Об этом сообщается на сайте КХЛ.
Практика распределения между клубами доходов была начата КХЛ в сезоне 2014/15. По итогам прошедшего сезона распределено 1 175 183 272 руб. с НДС, что является рекордной по общей сумме выплатой за десять лет. Базой формирования выплат являются доходы от продажи ТВ и беттинг-прав, отчисления от азартных игр и выделенные Лигой средства.
Наибольшую сумму получит обладатель Кубка Гагарина, магнитогорский «Металлург», — более 106 млн руб.
Порядок распределения между клубами доходов от ТВ и коммерческих прав c сезона 2023/24 выглядит следующим образом: 30% от общей суммы распределяется пропорционально между клубами согласно оценке за спортивные достижения; 70% — согласно рейтингу клубов по десяти различным показателям, куда входят, например, несвоевременная оплата труда хоккеистов, исполнение норм технического регламента, посещаемость и заполняемость арен и работа со СМИ.
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