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Аркадий Ротенберг покинул совет директоров КХЛ

После того, как КХЛ стала независимой от Федерации хоккея России, из состава совета директоров лиги вышли председатель правления ФХР Ротенберг и гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов
Аркадий Ротенберг
Аркадий Ротенберг (Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press)

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовала состав Совета директоров КХЛ на сезон 2024/2025. В него вошли 20 человек, председателем является Геннадий Тимченко.

Из состава совета директоров вышли представители Федерации хоккея России (ФХР) — Аркадий Ротенберг (председатель правления ФХР) и Дмитрий Курбатов (генеральный директор).

Также в связи с изменениями в руководстве «Сибири» представлять ее в совете директоров КХЛ вместо Кирилла Фастовского будет Лев Крутохвостов.

Как скажется на российском хоккее независимость КХЛ от ФХР
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Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ранее Госдума приняла изменения в закон «О физической культуре и спорте», где прописывается отделение профессиональных лиг от спортивных федераций. В КХЛ после этого объявили о независимости от ФХР.

В конце июля ФХР расторгла договор с КХЛ о правах на проведение чемпионата России. Лига ранее проводила чемпионат страны, права на который лиге делегировала ФХР.

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