Аркадий Ротенберг покинул совет директоров КХЛ
Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовала состав Совета директоров КХЛ на сезон 2024/2025. В него вошли 20 человек, председателем является Геннадий Тимченко.
Из состава совета директоров вышли представители Федерации хоккея России (ФХР) — Аркадий Ротенберг (председатель правления ФХР) и Дмитрий Курбатов (генеральный директор).
Также в связи с изменениями в руководстве «Сибири» представлять ее в совете директоров КХЛ вместо Кирилла Фастовского будет Лев Крутохвостов.
Ранее Госдума приняла изменения в закон «О физической культуре и спорте», где прописывается отделение профессиональных лиг от спортивных федераций. В КХЛ после этого объявили о независимости от ФХР.
В конце июля ФХР расторгла договор с КХЛ о правах на проведение чемпионата России. Лига ранее проводила чемпионат страны, права на который лиге делегировала ФХР.
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