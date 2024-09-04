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В Норвегии на допинг-контроль вызвали умерших более 40 лет назад игроков

В Норвегии на допинг-контроль вызвали умерших более 40 лет назад футболистов
Антидопинговые службы Норвегии прибыли в сборную страны по футболу для проверки Эйнара Гундерсена, который умер в 1962 году, и скончавшегося в 1983-м Йоргена Юве
Фото: Oli Scarff / Getty Images
Фото: Oli Scarff / Getty Images

Офицеры антидопинговой службы Норвегии прибыли в сборную страны по футболу для проверки игроков, один из которых умер более полувека назад, другой — 41 год назад. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Столе Сольбаккен, которого цитирует VG.

«Были выбраны следующие игроки: Эрлинг Холанд, Йорген Ларсен, Антонио Нуса, Оскар Бобб, Эйнар Гундерсен и Йорген Юве, — сообщил Сольбаккен. — Эйнар Гундерсен умер в 1962 году. Йорген Юве умер в 1983 году. Оскар Бобб получил длительную травму и в последнее время тренируется в Барселоне».

«Тогда мы начали задаваться вопросом: это было серьезно? В результате нам пришлось звонить в антидопинговую службу».

В антидопинговой службе признали ошибку и отметили гостеприимство футбольной федерации. «Вчера они тоже отнеслись к этому с юмором. Но тот факт, что здесь была допущена большая ошибка, неудивителен», — заявили в службе.

Сольбаккен признался, что даже не представляет, как такое могло произойти. «Тогда они должны были попросить всех из списка лучших бомбардиров», — добавил он.

Йорген Юве — лучший бомбардир сборной Норвегии за всю историю с 33 голами. Эйнар Гундерсен забил 26 мячей — третий результат. Второе место в списке лучших бомбардиров занимает Эрлан Холанд (31), который является единственным действующим игроком в топ-10.

В первом туре Лиги наций сборная Норвегии дома сыграет с командой Казахстана, матч пройдет 6 сентября.

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допинг допинг-проба Норвегия
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