Карпин тремя словами описал поездку сборной России во Вьетнам

По словам тренера сборной России, теперь Вьетнам у его ассоциируется с жарой, духотой и тайфуном. Национальная команда летала в Ханой на товарищеские матчи, но смогла сыграть только один из-за тайфуна, который обрушился на страну

Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, какие три слова теперь у него будут ассоциироваться с Вьетнамом.

«Жара. Духота. Тайфун», — цитирует Карпина сайт РФС.

Тренер отметил, что за последнюю неделю он провел 43 часа в дороге. «Сначала на автобусе из Ростова в Москву — 13 с половиной часов. День в Москве. Потом десять часов в самолете до Ханоя. Десять часов в самолете обратно в Москву. И еще десять я добирался до Ростова», — сказал Карпин.

Сборная России участвовала в Ханое в товарищеском турнире LPBank Cup. 5 сентября россияне разгромили команду Вьетнама со счетом 3:0. 7 сентября они должны были сыграть с Таиландом, но встреча была отменена из-за тайфуна, который обрушился на страну.

Карпин также является главным тренером «Ростова». В следующем матче его команда 14 сентября в гостях сыграет с «Краснодаром» в восьмом туре РПЛ.