Карпин тремя словами описал поездку сборной России во Вьетнам
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, какие три слова теперь у него будут ассоциироваться с Вьетнамом.
«Жара. Духота. Тайфун», — цитирует Карпина сайт РФС.
Тренер отметил, что за последнюю неделю он провел 43 часа в дороге. «Сначала на автобусе из Ростова в Москву — 13 с половиной часов. День в Москве. Потом десять часов в самолете до Ханоя. Десять часов в самолете обратно в Москву. И еще десять я добирался до Ростова», — сказал Карпин.
Сборная России участвовала в Ханое в товарищеском турнире LPBank Cup. 5 сентября россияне разгромили команду Вьетнама со счетом 3:0. 7 сентября они должны были сыграть с Таиландом, но встреча была отменена из-за тайфуна, который обрушился на страну.
Карпин также является главным тренером «Ростова». В следующем матче его команда 14 сентября в гостях сыграет с «Краснодаром» в восьмом туре РПЛ.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Дебаты Трампа и Харрис. Что говорили кандидаты
Опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом
В Перми произошло обрушение в жилом доме
Месси назвал величайшего спортсмена в истории
Эксперты прогнозируют резкий рост стоимости такси в России
Мурманский губернатор сообщил об атаке беспилотников
Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов