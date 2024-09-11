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В НХЛ заявили, что не ожидают участия российских хоккеистов в ОИ-2026

Заместитель комиссара НХЛ: российские хоккеисты не выступят на Олимпиаде-2026
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли считает, что сборная России не выступит в Милане и Кортина-д'Ампеццо по аналогии с тем, что россиян не допустили в командных турнирах на Олимпиаду в Париже
Игроки сборной России
Игроки сборной России (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли считает, что российские хоккеисты не выступят на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом он заявил New York Times.

«Люди предполагают, что на самом деле решение уже принято, если только не произойдет резкого изменения в ходе событий. На летних Олимпийских играх сборной России не позволили участвовать, в отличие от некоторых других решений, которые принимались в прошлом. Поэтому я ожидаю, что то же самое правило будет применяться и на Олимпиаде-2026», — заявил Дэйли.

«Решение давно принято». Допустят ли российских хоккеистов до Олимпиады
Спорт
Фото:Bruce Bennett / Getty Images

В Париже выступили только 15 российских спортсменов в нейтральном статусе, в командных соревнованиях сборная России выступать на международных турнирах не может.

Сборные России с 2022 года отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). В феврале IIHF объявила о недопуске сборных России и Белоруссии до международных соревнований в сезоне 2024/25, белорусы из-за этого не смогли выступить в олимпийской квалификации.

Глава IIHF Люк Тардиф говорил, что федерация примет решение по поводу возможного допуска сборной России на Олимпийские игры 2026 года в феврале-марте 2025 года.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Россия Олимпиада-2026 сборная России по хоккею
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