«Решение давно принято». Допустят ли российских хоккеистов до Олимпиады

Международная федерация хоккея (IIHF) примет решение по поводу допуска россиян на Олимпийские игры 2026 года в феврале-марте 2025-го. Что говорят о шансах российских хоккеистов попасть на Игры — в подборке «РБК Спорт»

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Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение команд из России и Белоруссии от участия в соревнованиях в сезоне 2024/25. Включат ли Россию и Белоруссию в сезон чемпионата 2025–2026 годов, будет решено в мае 2025 года на заседании Совета IIHF, добавили в организации.

Позже глава IIHF Люк Тардиф заявил, что Международная федерация примет решение по поводу возможного допуска россиян на Олимпийские игры 2026 года в феврале-марте 2025-го.

IIHF в прошлом октябре предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026. В группе С соперниками россиян должны стать команда США и еще два победителя квалификационных турниров.

Специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре, который является членом совета IIHF, рассказал, что его попросили отключиться во время обсуждения. «Выглядело это комично: в самом начале заседания, которое проходило онлайн, меня попросили отключиться. Разрешили присоединиться, когда решение по продлению отстранения сборных России и Белоруссии было принято», — сказал Буре.

По словам Буре, просто несерьезно обсуждать этот вопрос в таком формате. «Я считаю, что такие решения должны как минимум обсуждаться, а не замалчиваться и уж тем более не делаться втихаря», — сказал он.

Допустят ли россиян до Игр

Вячеслав Быков, бывший главный тренер сборной России

«Никаких сюрпризов в продлении отстранения нет. Сама международная обстановка заставляет IIHF идти на такой шаг. Также влияет давление из-за океана. Сейчас ждать кардинальных решений очень сложно. Можно только надеяться и пожелать нашему руководству искать возможность для продолжения эволюции наших спортсменов. Сложно предвидеть, допустят ли сборную России до Олимпийских игр 2026 году. Думаю, что в IIHF подневольные люди. Все будет зависеть от конкретной ситуации, политика здесь полностью доминирует в принятии решения. Сейчас это гадание на кофейной гуще, невозможно предвидеть. Можно только надеяться. Главное, чтобы руководство спорта в стране позаботилось о развитии наших ребят. Искали пути решения развития спорта в такой ситуации», — сказал Быков «РБК Спорт».

Алексей Дементьев, бывший скаут клубов НХЛ «Оттава» и «Нэшвилл»

«Продление отстранения было ожидаемым. Никаких иллюзий не питал. У них еще не наступил тот момент осознания, что без российской сборной чемпионат мира не является полноценным. Будем ждать. Вероятность того, что Россию допустят до Олимпиады, нулевая. Есть люди, которые будут принимать решения, но лично мое мнение, что им нужно забыть нас. Мы постоянно находимся на крючке. Хуже не будет. Надо сказать им до свидания, делайте что хотите. Решение уже давно принято. Руководители, которые принимают это решение, просто лишний раз приковывают к себе внимание. Нужно сразу сказать: «будет плохо — звоните, мы рассмотрим условия, на которых придем», — отметил Дементьев «РБК Спорт».

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион по хоккею

«Политика страшная вещь. Негодяи говорят одно, а делают другое. Нужно терпеть. Это решение было ожидаемым. Маловероятно, что на следующий год решат, можно ли нам выступать на Олимпиаде. На них (IIHF) канадцы надавят и они все решат. Канадцы более лояльные и понимающие, там много уважаемых людей. В Европе вообще уже до маразма доходит, с головой у них не все в порядке. Будем надеяться, что канадцы продавят IIHF и нас допустят. Если им (членам IIHF) скажут фас — они будут тявкать, как щенки вонючие; скажут цыц — они будут сидеть на задних лапках и просить конфетку. Очевидно, что для себя они уже решили нас не пускать: там же скунсов много, и чехи, и финны, и шведы. У них не спортивный принцип, а именно человеческая ненависть к нам, потому что мы все время им по соплям давали. Они не могут, как нормальные люди, на спортивной площадке решать, они будут там тявкать», — заявил Кожевников «РБК Спорт».

Александр Зайцев, бывший арбитр международной категории

«Я думаю, что Россию не допустят до Олимпиады. С одной стороны, играет свою роль конкуренция, которую опасаются другие страны. С другой стороны, играет роль эта ненависть ко всему русскому. Она всегда у них была, особенно у финнов и шведов. Поэтому, эта ненависть останется. Если бы они не выступали против, то нас бы давно уже допустили. Они говорят, если русские будут, то нас не будет, а IIHF начинают бояться, что без них ничего не будет. Когда закончится конфликт, и они поймут, что потеряли, тогда им ничего не останется делать. Пустят на самотек и будут допускать всех подряд», — заявил Зайцев «РБК Спорт».

Алексей Морозов, президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)

«КХЛ разочарована решением Совета ИИХФ о продлении запрета сборным России и Белоруссии на выступление в международных турнирах. Международное соперничество является хорошим тестом для всех игроков и позволяет всем им расти в мастерстве. Отсутствие нашей сборной на таких турнирах лишает принципиальных противостояний не только наших болельщиков, но и всю хоккейную аудиторию. Вдвойне обидно за целые поколения молодых талантливых российских игроков, кто лишился возможности сыграть на молодежном чемпионате мира, турнире, который по популярности ничуть не уступает взрослому чемпионату мира. Для молодых игроков — этот турнир стал отличным шансом заявить о себе на весь мир, а для стран — показать, чья школа будет лидировать в мировом хоккее ближайшие годы. Остается только надеяться, что эта несправедливость будет исправлена и ИИХФ найдет варианты для выступления нашей и белорусской сборной на чемпионатах мира», — цитирует Морозова «Чемпионат».

Федерация хоккея России

«Федерация хоккея России разочарована решением Международной федерации хоккея продлить отстранение команд России от международных турниров системы ИИХФ на сезон-2024/25. ФХР отмечает, что заседание Совета ИИХФ проходило без участия представителей России, и считает принятое решение дискриминационным. Не встречают понимания и аргументы ИИХФ о «безопасности» — параллельно с отстранением России и Беларуси в международных турнирах продолжают участвовать сборные стран, ведущих вооруженные конфликты. ФХР считает, что решение об отстранении российских сборных команд лоббируется рядом представителей хоккейных федераций нескольких стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене», — говорится в заявлении ФХР.

Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы

«Нужно закончить бессмысленные разговоры об ИИХФ. Президент Международной федерации Тардиф — наш враг! Не знаю, как мы выбрали его в Санкт-Петербурге. Он не собирается учитывать наши интересы, издевается над нами и нарушает все права в своих же основных документах. Я бы закончил обсуждение этой темы. Мы подождем, пока они нас сами пригласят, и еще сами будем решать, на каких условиях возвращаться. Как они собираются компенсировать отмену чемпионата мира в Санкт‑Петербурге? Наши молодые ребята тоже стремились стать частью мировой хоккейной семьи. Нам надо сформировать свои претензии и заняться организацией внутренних соревнований. Мы пойдем только с тем, чтобы нам компенсировали финансовый и моральный ущерб», — приводит слова Фетисова «Матч ТВ».