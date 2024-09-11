Бывший тренер «Челси» возглавил сборную США
Аргентинец Маурисио Почеттино стал новым главным тренером сборной США. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола США.
На этом посту он сменил Грегга Берхалтера, который в июле был отправлен в отставку после неудачного выступления на домашнем Кубке Америки, где американцы не смогли выйти в плей-офф.
Почеттино будет тренировать сборную США на домашнем чемпионате мира 2026 года. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике.
После местом работы Почеттино был «Челси», который он покинул в мае. Аргентинец на протяжении тренерской карьеры также работал в «Эспаньоле», «Саутгемптоне», «Тоттенхэме» и «Пари Сен-Жермен».
С ПСЖ он выиграл чемпионат (2022), Кубок (2021) и Суперкубок Франции (2021), с «Тоттенхэмом» дошел до финала Лиги чемпионов (2019).
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