Бывший тренер «Челси» возглавил сборную США

Маурисио Почеттино сменил в американской команде Грегга Берхалтера

Маурисио Почеттино (Фото: Henry Browne / Getty Images)

Аргентинец Маурисио Почеттино стал новым главным тренером сборной США. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола США.

На этом посту он сменил Грегга Берхалтера, который в июле был отправлен в отставку после неудачного выступления на домашнем Кубке Америки, где американцы не смогли выйти в плей-офф.

Почеттино будет тренировать сборную США на домашнем чемпионате мира 2026 года. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике.

После местом работы Почеттино был «Челси», который он покинул в мае. Аргентинец на протяжении тренерской карьеры также работал в «Эспаньоле», «Саутгемптоне», «Тоттенхэме» и «Пари Сен-Жермен».

С ПСЖ он выиграл чемпионат (2022), Кубок (2021) и Суперкубок Франции (2021), с «Тоттенхэмом» дошел до финала Лиги чемпионов (2019).