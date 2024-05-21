Почеттино покинул пост главного тренера «Челси»
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера «Челси». Об этом сообщают The Telegraph и Sky Sports.
Аргентинец и руководство лондонского клуба договорились разорвать контракт по обоюдному согласию.
Почеттино возглавил «Челси» в мае 2023 года, подписав соглашение на два года с возможностью продления. В нынешнем сезоне лондонцы заняли шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 63 очка.
В «Челси» позднее подтвердили уход тренера. «Спасибо «Челси» за возможность стать частью истории этого футбольного клуба. Теперь у команды хорошие возможности для дальнейших успехов в АПЛ и Европе в ближайшие годы», — сказал аргентинец.
Почеттино на протяжении тренерской карьеры работал в «Эспаньоле», «Саутгемптоне», «Тоттенхэме» и «Пари Сен-Жермен».
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