Церемония закрытия Олимпиады в Париже. Онлайн

В Париже завершились XXXIII летние Олимпийские игры. РБК ведет онлайн-трансляцию церемонии закрытия

23:07. Отдельно чествуют волонтеров, которые работали как на аренах, так и за их пределами.

Фото: скриншот с сайта ОИ-2024

23:05. Золото получила нидерландка Сифан Хассан, серебро — эфиопка Тигист Ассефа, бронзу — кенийка Хеллен Онсандо Обири.

23:00. Президент МОК Томас Бах и его возможный сменщик Себастьян Коу проводят церемонию награждения по итогам женского марафона. Подносы LV c подарками ждут атлетов.

Фото: скриншот с сайта ОИ-2024

22:57. Вид сверху на заполненный «Стад де Франс».

Фото: скриншот с сайта ОИ-2024

22:55. На стадионе олимпийское диско. Спортсмены танцуют и веселятся. Тем более что звучит вечный хит Queen — We Are the Champions.

Фото: скриншот с сайта ОИ-2024

22:50. Все сборные на месте. На стадионе звучит песня Emmenez-moi Шарля Азнавура и Жоржа Гарваренца.

22:49. Оригинальный серфинг от французов.

Фото: скриншот с сайта ОИ-2024

22:45. Американцы стали победителями медального зачета. На их счету 40 золотых, 44 серебряные и 42 бронзовые награды — всего 126.

Фото: скриншот с сайта ОИ-2024

22:36. А это идет сборная Китая, занявшая второе место.

Фото: скриншот с сайта ОИ-2024

22:33. Атмосфера на стадионе праздничная. На фото — члены сборной Японии, которая заняла третье место в медальном зачете.

Фото: скриншот с сайта ОИ-2024

22:26. Спортсмены продолжают прибывать.

Фото: скриншот с сайта ОИ-2024

22:22. Среди тех, кто несет флаги, можно увидеть бывших членов сборных команд России, в частности, Романа Митюкова с флагом Швейцарии или Ислама Дудаева с флагом Албании.

22:17. После «Марсельезы» спортсмены выходят на арену на финальное построение.

Фото: скриншот с сайта ОИ-2024

22:13. Играет гимн Франции. На церемонии присутствуют президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

22:07. Появился Леон Маршан. Именно он завоевал больше всех золотых медалей на Олимпиаде. Он стал первым на дистанциях 200 метров брассом, баттерфляем и комплексом, а также 400 метров комплексом. Также в его активе бронза в составе мужской сборной в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

Фото: скриншот с сайта ОИ-2024

22:04. Церемония открылась одной из главных французских песен, которая исполнялась от Эдит Пиаф до ZAZ — Sous le ciel de Paris («Под небом Парижа», 1951).

Фото: скриншот с сайта ОИ-2024

22:02. А пока мы ждем начала, напомним, что победителем медального зачета стала команда США. Произошло это в самый последний момент, благодаря победе женской баскетбольной команде, которая в драматичном матче со счетом 67:66 (15:9, 10:16, 20:18, 22:23) обыграла француженок.

21:57. В Париже с минуту на минуту начнется церемония закрытия Олимпийских игр. Нас с вами ждет появление великих спортсменов, выступления артистов балета, трюки Тома Круза и музыка Red Hot Chili Peppers.

РБК начинает онлайн-трансляцию — в ней мы соберем самые интересные моменты.